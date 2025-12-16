Суд предложил Лурье взыскать убытки по квартире Долиной с мошенников

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Суд отказал Полине Лурье, которая купила у певицы Ларисы Долиной квартиру, во взыскании с исполнительницы средств, указав на то, что та может потребовать эти деньги с мошенников. Это следует из решения апелляционной инстанции, которое есть в распоряжении ТАСС.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Ее убедили в существовании угрозы для недвижимости и уговорили продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено дело о мошенничестве, расследование которого было завершено в июле этого года. Сумма общего ущерба составила более 317,6 миллиона рублей.

В ноябре суд приговорил Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные – по 900 тысяч рублей.

В свою очередь, Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

В результате на артистку обрушилась волна негатива, поэтому она решила закрыть комментарии в своих соцсетях. Пользователи называли исполнительницу "похитителем новоселья" и запустили флешмоб с призывом "отменить" ее после случившегося.

Через некоторое время в Верховный суд России была направлена апелляция на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Уже были истребованы материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

По словам адвоката Лурье, это может означать, что ВС РФ усмотрел нарушения в решениях нижестоящих инстанций. Правозащитник считает, что дело может быть пересмотрено. Вместе с тем к спору вокруг квартиры Долиной была привлечена дочь певицы Ангелина и ее малолетняя внучка.

Также выяснилось, что Лурье уже заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей. Покупательница квартиры выразила надежду на то, что Верховный суд РФ признает сделку купли-продажи законной. Именно поэтому она отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость.

Однако Долина пообещала вернуть Лурье деньги за квартиру. Исполнительница считает свое решение справедливым, так как покупательница жилья не была виновата в обмане. Несмотря на это, Лурье не собирается отзывать жалобу из Верховного суда РФ.

