Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 15:49

Шоу-бизнес

Защита Долиной направила в Верховный суд возражения на жалобу Лурье

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Защита певицы Ларисы Долиной прислала возражения на жалобу покупательницы ее квартиры Полины Лурье в Верховный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

"В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье", – говорится в сообщении.

Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Ее уговорили продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Суд приговорил фигурантов Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову к 7 годам лишения свободы.

Сделку о продаже квартиры Долина смогла оспорить в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье.

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика