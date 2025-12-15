Защита Долиной направила в Верховный суд возражения на жалобу Лурье

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Защита певицы Ларисы Долиной прислала возражения на жалобу покупательницы ее квартиры Полины Лурье в Верховный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

"В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье", – говорится в сообщении.

Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Ее уговорили продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Суд приговорил фигурантов Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову к 7 годам лишения свободы.

Сделку о продаже квартиры Долина смогла оспорить в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье.