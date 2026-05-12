Акция "Московский донор" прошла в районе Солнцево

Акция "Московский донор" прошла 12 мая в районном центре "Место встречи Солнцево" на улице Богданова. Директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко приехал в центр поддержать участников акции и обратился к волонтерам с приветственным словом.

По его словам, в юбилейной донорской акции приняли участие более 170 человек: студенты – активисты Центра развития, жители Солнцево и соседних районов. В знак благодарности всем донорам вручили памятные сувениры. Активисты Центра развития принимают участие в проекте "МосДонор" уже более 10 лет.

"Проект "МосДонор" был основан в 2016 году одним из выпускников нашего Центра. Начиналась программа как молодежная инициатива, теперь она объединяет сотни студентов Москвы из разных учебных заведений. В Москве каждые пять минут в системе здравоохранения проводится хотя бы одна трансфузия компонентов крови. После донации собранную кровь разделяют на разные компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты. Поэтому один поход в больницу может помочь сразу нескольким пациентам. Ежегодно донорами в столице становятся более 100 тысяч человек. Участие в таких проектах формирует у молодых людей чувство ответственности за тех, кто рядом, учит взаимопомощи и поддержке. Я рад, что "МосДонор" находит отклик у жителей и с каждым годом объединяет все больше людей", – сказал Андриенко.

Он также отметил, что в конце апреля стартовал новый просветительский проект Центра развития – "Живая связь". Инициатива направлена на привлечение внимания к донорству костного мозга. В рамках проекта будут проходить просветительские встречи и акции. Врачи-гематологи подробнее расскажут о процессе донации и этапах подготовки к процедуре. Кроме того, планируется разработать дополнительные меры системной поддержки доноров крови и костного мозга.

Андриенко подчеркнул, что регулярное донорство крови и ее компонентов позволяет поддерживать необходимые запасы и своевременно обеспечивать пациентов, которым требуется переливание.

Ресурсный центр "Мосволонтер" помогает популяризировать эту сферу. Благодаря добровольцам в каждом районе организуют просветительские встречи, общегородские акции, благотворительные проекты. Также ресурсный центр совместно с медицинским университетом имени Н. И. Пирогова регулярно проводит встречи с донорами и акции, направленные на информирование горожан о работе Федерального регистра доноров костного мозга.

Ранее стало известно, что около 250 тысяч литров донорской крови было собрано в столице за 2025 год. Это на 10% больше, чем в 2024-м. Кроме того, в 2025-м донорами стали около 120 тысяч горожан. При этом каждый третий из них сделал это впервые.

