Новый склад Wildberries появится в Ленобласти

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Новый склад Wildberries площадью 154 тысячи квадратных метров появится в Тосненском районе Ленинградской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Александр Дрозденко и гендиректор компании Татьяна Бакальчук, сообщает РИА Новости.

Бакальчук выразила надежду, что первую очередь получится запустить в этом году. Для этого компания будет прилагать все усилия, заверила она и указала, что Ленобласть для компании является одним из приоритетных регионов, там много их потребителей, производителей и предпринимателей.

По информации Дрозденко, инвестиции в новый склад составили девять миллиардов рублей. Он рассказал, что проект реализуют в индустриальном парке М10. Через год, в 2025-м, объект выйдет на проектную мощность, добавил губернатор.

Отмечается, что мощность производства составит почти 14 миллионов единиц в год, транспортная обработка грузов – свыше 115 миллионов единиц в год. На новом складе планируется сделать более семи тысяч новых рабочих мест.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу "квадратов", но потом она увеличилась до 50 тысяч. На следующий день, 14 января, огонь на складе ликвидировали.

Позже главк СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Кроме того, в МЧС России рассматривают три версии пожара, по одной из которых произошедшее могло быть связано с неосторожным обращением с огнем.

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