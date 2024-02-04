Новый сортировочный центр Wildberries откроется 5 февраля в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Маркетплейс Wildberries откроет в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр площадью 27,9 тысячи квадратных метров уже 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Wildberries.

Как отметили в компании, новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге начнет свою работу 5 февраля. Он расположится по адресу Московское шоссе, 143. Площадь сортировочного центра составит почти 28 тысяч "квадратов". Также сообщается, что на складе будут работать порядка 1,6 тысячи человек.

В компании подчеркнули, что открытие нового логистического центра поможет быстрее доставлять товары покупателям из Ленинградской области и соседних регионов.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу "квадратов", но потом она увеличилась до 50 тысяч. На следующий день, 14 января, огонь на складе ликвидировали.

Позднее глава компании Татьяна Бакальчук сообщила, что Wildberries рассматривает разные версии пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, однако из-за тайны следствия не может озвучивать выводы.