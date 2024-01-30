В РФ открылся центр психологической помощи продавцам Wildberries после пожара на складе

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В России открылся центр психологической помощи продавцам, чей товар сгорел на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Психолог Анна Салирэ в разговоре с "Газетой.ру" рассказала, что придумала этот проект вместе с экспертом по маркетплейсам Павлом Литваком, чтобы помочь предпринимателям не сдаваться после случившегося.

По ее словам, идея принадлежит Павлу. При этом специалист отметила, что в ее окружении есть люди, у которых в огне сгорели товары. Однако они не сильно переживали, поскольку их продукция была размещена на многих складах, уточнила Салирэ. Она подчеркнула, что произошедшее касается многих людей, кто только начинает бизнес, добавив, что это стало одной из причин организовать проект поддержки продавцов. Таким образом, она и Павел решили помочь тем, у кого сгорел товар на складе, чтобы они не теряли веру в себя и продолжали бизнес.

Салирэ указала, что информацию об открытии центра она опубликовала в соцсетях недавно, поэтому откликов еще не было. Она заявила, что будет принимать пострадавших предпринимателей до 1 февраля, но сможет продлить проект, если будет большое количество желающих.

Психолог сказала, что в качестве консультанта сейчас она одна, но если людей будет приходить больше, то для работы привлекут других коллег и специалистов. По ее словам, она работает с руководителями различных компаний и знает, что вопросы бизнеса уходят во взаимоотношения с родственниками, в самооценку и другие ситуации.

"Мы идем от подсознания, чаще всего это ранее сформированная программа когда-то в подростковом периоде, пример папы, раскулачивание, если дальше по роду идти, пример мамы. Там много всего, все очень индивидуально", – подытожила эксперт.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу "квадратов", но потом она увеличилась до 50 тысяч. На следующий день, 14 января, огонь на складе ликвидировали.

Позже главк СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Также в МЧС России рассматривают три версии пожара, по одной из которых произошедшее могло быть связано с неосторожным обращением с огнем.

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