Daily Mail: Гомес и Бланко не торопились с объявлением помолвки из-за Бибера

Фото: ТАСС/АР/ Jordan Strauss

Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко не торопились с объявлением помолвки из-за того, что не хотели отвлекать поклонников от рождения сына у певца Джастина Бибера, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Фанаты уверены, что Гомес и Бланко обручились в конце лета, так как с тех пор в социальных сетях она прикрывала эмодзи безымянный палец с помолвочным кольцом. Однако пара не афишировала событие, чтобы хейтеры не связали его с появлением первенца у Бибера.

"Селена знала, что ее обвинят в том, что своей помолвкой она пытается отвлечь внимание от ребенка Бибера. Или что люди скажут, что она выходит замуж ему назло", – добавил инсайдер.

Гомес объявила о помолвке с другом Бибера на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) 12 декабря. Исполнительница поделилась с подписчиками несколькими кадрами, на которых видно помолвочное кольцо, ее счастливое лицо, фото с возлюбленным и снимок с пикника, где певице, вероятно, сделали предложение руки и сердца.

Ранее Бланко говорил, что хочет жениться на Гомес и стать отцом, так как ему нравится быть рядом с детьми. В свою очередь, артистка признавалась, что до знакомства со спутником собиралась усыновить ребенка.