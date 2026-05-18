Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 10:41

Общество

Самый дорогой номер Петербурга на время ПМЭФ оценили почти в 900 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Самый дорогой номер из всех доступных в петербургских отелях на время проведения ПМЭФ обойдется в 898 240 рублей за ночь. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом двухместное размещение в люксе обойдется в 902 240 рублей. Забронировать там проживание можно лишь на четыре ночи с 2 по 6 июня.

В номере есть гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная комната. Помимо этого, гостю будет предоставлен завтрак со шведским столом.

При этом самый дешевый номер будет стоить 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении, а 11,2 тысячи – при двухместном. В номере, помимо спальни, будет мини-кухня и обеденная зона.

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня. В рамках мероприятия Владимир Путин выступит с содержательной речью. Страной-гостем станет Саудовская Аравия.

В этом году программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Например, в рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика