03 декабря, 12:38

Общество

Самая пожилая россиянка найдена в Чечне

Самая пожилая россиянка живет в Чечне, ей 120 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Соцфонда России.

Женщина родилась в 1905 году. Она проживает в Байсангуровском районе города Грозного.

"На Кавказе все возможно", – сказали в Соцфонде, отвечая на вопрос, кто в данный момент является самой пожилой россиянкой.

Ранее на 115-м году жизни скончалась Клавдия Гадючкина, которую международная организация LongeviQuest официально внесла в пятерку старейших жителей Земли.

Женщина родилась в Ярославле, пережила революцию, Первую и Вторую мировые войны. У нее остались шесть внуков, восемь правнуков и пятеро праправнуков. Гадючкину кремировали 2 декабря. Ее прах захоронили на могиле мужа.

