В Ярославле кремировали умершую в 114 лет Клавдию Гадючкину

Фото: телеграм-канал "Ярославская область"

В Ярославле кремирована Клавдия Гадючкина, скончавшаяся на 115-м году жизни. Об этом РИА Новости рассказала ее внучка Ольга Кожина.

Церемония прощания, как и кремация, прошла во вторник, 2 декабря. По словам внучки Гадючкиной, прах женщины будет захоронен на могиле ее мужа.

О смерти старейшей жительницы Ярославской области и России стало известно 1 декабря. В региональном правительстве выразили соболезнования родным и близким Гадючкиной.

Губернатор Михаил Евраев напомнил, что ранее международная организация LongeviQuest внесла женщину в пятерку старейших жителей Земли.



Гадючкина родилась в Ярославле. Детство ее пришлось на годы Первой мировой войны и революции. Затем она пережила Великую Отечественную войну и внесла свой вклад в Победу. После этого она на протяжении 40 лет работала на фабрике "Красный Перевал".

У Гадючкиной остались 6 внуков, 8 правнуков и 5 праправнуков. Женщина не дожила до 115-летия всего несколько дней.

