Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина

Фото: телеграм-канал "Михаил Евраев"

Старейшая жительница Ярославской области и России Клавдия Гадючкина скончалась на 115-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Информация о дате прощания не приводится. В правительстве субъекта выразили глубокие соболезнования ее родным и близким. По данным пресс-службы, история об этой женщине навсегда останется в памяти знавших ее людей.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале присоединился к соболезнованиям и напомнил, что ранее международная организация LongeviQuest официально внесла женщину в пятерку старейших жителей Земли.

Но для граждан она была не просто рекордсменом, а человеком, который прожил свыше века и сохранил ясную память, мудрость, а также удивительное отношение к жизни, резюмировал Евраев.



Гадючкина считала, что родилась в Ярославле 24 ноября 1909 года, но записи в метрических книгах указывают на дату 5 декабря 1910 года (по новому стилю). Детство она встретила в годы Первой мировой войны и революции. Затем она пережила Великую Отечественную войну и внесла свой вклад в Победу.

Женщина 40 лет проработала на фабрике "Красный Перевал". У нее остались 6 внуков, 8 правнуков и 5 праправнуков. Гадючкина умерла в возрасте 114 лет, не дожив до 115-летия всего несколько дней.

