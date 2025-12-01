Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 14:48

Общество

Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина

Фото: телеграм-канал "Михаил Евраев"

Старейшая жительница Ярославской области и России Клавдия Гадючкина скончалась на 115-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Информация о дате прощания не приводится. В правительстве субъекта выразили глубокие соболезнования ее родным и близким. По данным пресс-службы, история об этой женщине навсегда останется в памяти знавших ее людей.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале присоединился к соболезнованиям и напомнил, что ранее международная организация LongeviQuest официально внесла женщину в пятерку старейших жителей Земли.

Но для граждан она была не просто рекордсменом, а человеком, который прожил свыше века и сохранил ясную память, мудрость, а также удивительное отношение к жизни, резюмировал Евраев.

Гадючкина считала, что родилась в Ярославле 24 ноября 1909 года, но записи в метрических книгах указывают на дату 5 декабря 1910 года (по новому стилю). Детство она встретила в годы Первой мировой войны и революции. Затем она пережила Великую Отечественную войну и внесла свой вклад в Победу.

Женщина 40 лет проработала на фабрике "Красный Перевал". У нее остались 6 внуков, 8 правнуков и 5 праправнуков. Гадючкина умерла в возрасте 114 лет, не дожив до 115-летия всего несколько дней.

Читайте также


общество

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика