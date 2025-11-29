Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева

Фото: телеграм-канал "Союз конькобежцев России"

Олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Наталья Петрусева умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

При этом причины смерти не уточняются.

"Вчера ушла из жизни легенда конькобежного спорта Наталья Петрусева. Ее наследие – это пример мужества, силы воли и преданности делу", – отмечается в сообщении.

Петрусева родилась в 1955 году в подмосковном Павловом-Посаде. На Играх в Лейк-Плэсиде она завоевала золото на дистанции 1 000 метров и бронзу на 500-метровке. На Олимпиаде-1984 в Сараево она взяла две бронзы на 1 000 и 1 500 метрах.

Кроме того, спортсменка является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратным призером мировых первенств, двукратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР. Она смогла установить 10 мировых рекордов.

После завершения спортивной карьеры Петрусева начала работать тренером сборной России. Она готовила спортсменов к Играм-2002.

