В Узбекистане нашли самого старого жителя планеты

Фото: телеграм-канал "Adliya yangiliklari/Новости юстиции"

Суд Узбекистана признал самым пожилым человеком в стране жительницу Ферганской области Хувайдо Умарову. По документам ей 130 лет, что автоматически делает ее старейшим жителем планеты.

Как указала пресс-служба узбекского Минюста, на выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам установили факт рождения женщины 1 января 1895 года в Бувайдинском районе.

Однако не приводилось никаких доказательств, подтверждающих возраст Хувайдо. Кроме того, в метрических книгах факт ее рождения в 1895 году не был установлен.

Ранее СМИ писали, что, предположительно, самый старый человек в мире был найден в Афганистане. Местному жителю Акелю Назиру 140 лет.

По словам мужчины, ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. Он заявил, что помнит времена правления афганского короля Амануллы Хана и празднование Дня независимости от британского господства.