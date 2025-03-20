В Италии 100-летняя женщина работает бариста без отпуска 67 лет

Фото: scmp.com

В Италии 100-летняя бабушка Анна Посси, владеющая баром Bar Central, работает каждый день без выходных. Об этом пишет британский таблоид The Guardian.

Посси рассказала, что заведение открыла вместе с мужем в 1958 году. Сначала там подавали только кофе, но позже в меню появились и алкогольные напитки. Бар обрел популярность благодаря музыкальному автомату и столу для настольного футбола.

Заведение сохранило свою уникальную атмосферу. По воскресеньям Посси предлагает посетителям попробовать ее домашний пирог. Она остается активной и каждое утро следит за фондовым рынком на своем компьютере.

Посси также поделилась секретом долголетия. По ее словам, он заключается в общении с людьми и любви к работе. Женщина не планирует уходить на пенсию и рекомендовала молодым людям выбирать профессию, которая будет приносить им радость.

"Я все еще хочу учиться и лучше понимать мир", – сказала Посси.

Ранее 111-летняя жительница Великобритании Хильда Лак назвала шоколад и чтение любовных романов секретом своего долголетия. Кроме того, британка никогда не курила и не употребляла алкоголь.