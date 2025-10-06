СВР предупредила о провокации Британии в порту Европы

Фото: depositphotos/Photocreo

Власти Великобритании готовят провокацию, в рамках которой группа воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян должна будет атаковать один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в порту Европы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

Как пояснили в спецслужбе, после планируется объявить, что террористы провели атаку по "заданию Москвы". При этом европейская политическая элита "с радостью проглотит фейк", уверены в СВР.

Предполагается, что подобные действия помогут объяснить необходимость дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации Европы.

По данным службы, участники диверсионной группы уже прибыли в Великобританию. Их планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства.

Ранее российская разведка заявила о подготовке Украиной "резонансной провокации". Утверждалось, что на польскую территорию планируется забросить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

В СВР отметили, что таким образом Киев рассчитывал побудить силы Европы к "максимально жесткому" ответу Москве.