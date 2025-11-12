Психолог Полосина: зумеров нужно постоянно хвалить из-за соцсетей и воспитания

Фото: 123RF.com/vitalii2021

Работников-зумеров необходимо постоянно хвалить из-за их воспитания и соцсетей, заявила специалист по учебно-методической работе факультета социальной коммуникации МГППУ Анна Полосина в беседе с "Газетой.ру".

"Я часто слышу жалобы, что с поколением Z работать сложно, и их правда нужно постоянно хвалить. Но если разобраться, станет понятнее, почему так происходит", – объяснила она.

По ее мнению, зумеров в детстве постоянно хвалили родители и учителя, стараясь не допускать падения их самооценки. В итоге теперь представителям этого поколения нужно постоянное признание в любых делах. Кроме того, свой вклад внесли соцсети, так как там лайки и комментарии тоже являются способом получения признания.

"Такого же самого отношения они ждут и на работе. Для них важно, чтобы работа им нравилась, чтобы они могли развиваться и чтобы работа не забирала все силы", – уверена психолог.

Также зумеры привыкли, что все можно получать очень быстро, поэтому они пытаются достичь карьерного роста намного активнее остальных. Если карьера не "взлетает", то они расстраиваются.

Эксперт обратила внимание, что зумеры не любят, когда им просто говорят, что делать. Они хотят в первую очередь понимать, для чего это нужно, а также требуют, чтобы с ними советовались.

"Конечно, у них еще мало опыта, они только начинают, поэтому им нужна помощь и поддержка. И еще они часто представляют себе работу как что-то идеальное – интересные задачи, отличные условия, а когда сталкиваются с реальностью, то могут разочароваться", – подчеркнула Полосина.

Для того чтобы хорошо работать с зумерами, нужен отдельный подход, считает она. Нужно чаще хвалить их, предлагать учиться новому, ставить понятные цели, доверять им и уважать их.

"Важно найти общий язык и понять, что для них важно. И если мы сможем создать такую атмосферу, то зумеры станут отличными сотрудниками", – заключила специалист.

Ранее аналитики выяснили, что дети поколения альфа, рожденные с 2010 по 2024 год, ориентированы на материальные ценности. Выяснилось, что 37% опрошенных детей в возрасте от 8 до 12 лет назвали своей основной целью "стать богатыми".

Одновременно с этим опрос показал, что 44% представителей поколения альфа считают семью главной жизненной ценностью.

