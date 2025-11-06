Роспотребнадзор создал первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, рассказали в пресс-службе ведомства.

Тест на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии. Благодаря ему наличие вируса можно определить всего за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что быстрая и точная диагностика необходима для скрининговых мероприятий, для оперативного выявления больных для назначения терапии, а также для принятия противоэпидемических мер.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали наночастицы на основе фосфата церия. Они подавляют разрушительные окислительные процессы, борются с воспалением и в два раза ускоряют рост ключевых клеток, ответственных за восстановление кожи.

Материал может лечь в основу средств для лечения острых и длительно незаживающих ран, ожогов и других серьезных повреждений кожи.

