Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 10:41

Общество

Роспотребнадзор создал первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, рассказали в пресс-службе ведомства.

Тест на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии. Благодаря ему наличие вируса можно определить всего за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что быстрая и точная диагностика необходима для скрининговых мероприятий, для оперативного выявления больных для назначения терапии, а также для принятия противоэпидемических мер.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали наночастицы на основе фосфата церия. Они подавляют разрушительные окислительные процессы, борются с воспалением и в два раза ускоряют рост ключевых клеток, ответственных за восстановление кожи.

Материал может лечь в основу средств для лечения острых и длительно незаживающих ран, ожогов и других серьезных повреждений кожи.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика