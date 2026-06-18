Врач Терновой: использование петли Глиссона дома грозит параличом или смертью

Тренд на домашнее вытяжение позвоночника с помощью петли Глиссона набирает популярность в соцсетях. В чем польза и вред подобных манипуляций, расскажет Москва 24.

"Страшно-то как"

Россияне начали практиковать вытяжение позвоночника дома с помощью петель Глиссона, надеясь избавиться от болей в шее и спине. Пользователи Сети утверждают, что регулярные практики не только снимают дискомфорт, но и "возвращают позвонки на свои места", улучшая осанку и общее состояние.

"При правильном применении тренажер обеспечивает снятие нагрузки с позвонков и связок. Для меня это прямо настоящая находка, классные ощущения после упражнений", – поделилась автор одного из роликов.

Однако мнения комментаторов разделились. Кто-то начал интересоваться, где можно приобрести аналогичный товар, другие же выразили опасения.

"Не вздумайте этого делать, не зная, что у вас с позвонками шейного отдела"; "страшно-то как", – написали возмущенные пользователи.





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Ранее похожий тренд заметили в Китае: в соцсетях появились кадры, как пожилые практиковали вис за подбородок, раскачиваясь в воздухе. Как пояснил врач-остеопат Илья Третьяков Москве 24, полноценное подвешивание тела за шею – экстремальная нагрузка, к которой нужно готовиться годами. Такие практики традиционно используются в борцовских видах спорта для укрепления мышц и связок шейного отдела, добавил он.

"Паралич точно"

В то же время подвешивания на петле Глиссона могут стать причиной летального исхода, предупредил в разговоре с Москвой 24 травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.





Константин Терновой травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Есть риск нестабильного соединения между шейными позвонками – так называемая гипермобильность. Она может быть как врожденной, так и приобретенной (с годами межпозвонковые диски изнашиваются). Подвесив себя под массой тела, существует вероятность получить перелом в шейном отделе позвоночника – если не смерть, то паралич точно.

По словам специалиста, шея рассчитана на нагрузку от 3 до 4 килограммов, что примерно равно массе черепа с мозгом. Если стоять на голове, шея повреждается от компрессии, а при подвешивании происходит растяжение, что крайне опасно.

"Медицинские учреждения используют вытяжение, но оно дозированное и контролируемое. Поэтому я крайне не рекомендую это делать в домашних условиях", – добавил эксперт.

В свою очередь, невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов рассказал Москве 24, что петля Глиссона изначально разработана для лечения остеохондроза – дегенеративной патологии межпозвонковых дисков.

"После 20 лет сосуды перестают полноценно питать межпозвонковые прослойки, диск иссыхает, расстояние между телами уменьшается, и они начинают давить друг на друга. Это вызывает реакцию костной ткани и артроз", – сказал он.

При правильном подходе это очень легкое, дозированное вытяжение, пояснил эксперт.

"Идея логична: мы много сидим, малоподвижны, а для позвоночника важны вертикальные пружинящие нагрузки и движение – диффузионное питание дисков", – добавил специалист.





Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вытяжение должно быть легким – это не подвешивание всего тела. Если человек висит на петле, поднимая ноги, нагрузка на порядок выше, и это чревато травматизацией. Можно нанести вред вместо пользы: растяжения связок, хроническая боль, которую лечить хуже, чем первоначальную проблему.

Особенно опасен метод для тех, у кого есть остеофиты – костные наросты на позвонках. При неправильном или чрезмерном вытяжении они могут сдавливать кровеносные сосуды, спинной мозг или позвоночную артерию. Это чревато не только раздражением нервных структур, но и усилением экструзии – выпячивания межпозвоночного диска, предупредил Гайфутдинов.

"Это серьезные осложнения. Поэтому перед применением метода необходимо обследование, чтобы проверить, нет ли врожденной узости позвоночного канала и других противопоказаний. И делать все дозированно, постепенно увеличивая нагрузку", – отметил врач.

После вытяжения врачи фиксируют позвоночник корсетом или воротником Шанца, чтобы сохранить результат. Такой принцип используется в реабилитации, вертеброневрологии и современных аппаратных методах, добавил эксперт.

Однако показанное в соцсетях – не то, что рекомендовано специалистами. Петля Глиссона должна применяться только под контролем врача, наряду с хондропротекторами, массажем и противовоспалительными препаратами, заключил Гайфутдинов.

