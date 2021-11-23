В Казани задержали подростка, готовившего нападение на учебное заведение

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По рассказу задержанного, к совершению преступления его склонял гражданин Украины.

В ходе обыска по месту жительства подростка специалисты изъяли пневматическую винтовку, средства связи с запросами о переделке оружия, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.