Опубликована предсмертная записка бизнесмена и секс-преступника Джеффри Эпштейна

В Сети появилась предсмертная записка, предположительно, американского финансиста и бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Подробности – в материале Москвы 24.

"Что вы хотите, чтобы я сделал?"

Федеральный судья Кеннет Карас рассекретил предсмертную записку, которую приписывают американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Его сокамерник, Ник Тартаглионе, заявил, что якобы обнаружил ее еще в июле 2019-го после неудачной попытки самоубийства Эпштейна, сообщило издание Radar Online 7 мая.



Джеффри Эпштейн – американский предприниматель, финансист и инвестиционный банкир. Впервые был обвинен в сексуальных преступлениях в 2006-м. Тогда Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м он был вновь арестован в США и обвинен в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он организовал целую схему вовлечения детей в проституцию. Кроме того, СМИ сообщали о скандальных вечеринках, организованных Эпштейном, на которых были замечены некоторые политики и звезды шоу-бизнеса. По предъявленным обвинениям Эпштейну грозило более 40 лет заключения, однако через месяц после ареста его обнаружили без сознания в собственной камере. Позже он скончался. Официальная версия гласила, что он совершил самоубийство. При этом СМИ сообщали, что примерно за 3 недели до смерти Эпштейн уже пытался покончить с собой.

В тексте записки говорится о допросах, длившихся "месяцами" и не давших результата, – поэтому в деле появились обвинения 15-летней давности. Помимо этого, там написано о возможности "выбирать время прощания".





из текста предсмертной записки Что вы хотите, чтобы я сделал? Разрыдался? Никакого веселья. Это того не стоит!

Пресса назвала опубликованную записку "ключевым доказательством", которое могло бы пролить свет на тайну смерти Эпштейна, поскольку вокруг его кончины до сих пор ходят слухи, а в записке якобы содержится намек на намерения Джеффри.

"Эпштейн жив!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/amposey__27

Самые популярные конспирологические теории вокруг смерти Эпштейна говорят о том, что финансист был убит и что это была инсценировка, а на самом деле Джеффри якобы жив. В частности, вторая версия вновь завирусилась в соцсетях в феврале 2026-го после публикации очередной порции файлов по громкому делу. Пользователи стали тщательно рассматривать посмертное фото Эпштейна и заявили, что якобы есть нестыковки. Например, сторонники теории отметили, что лицо Джеффри слишком румяное, мышцы глаз и рта напряжены, а над губой даже видна испарина.

По мнению многих, сравнение прижизненного и посмертного снимков финансиста тоже свидетельствовало в пользу теории: блогеры нашли различия в формах носа, ушей и бровей.

Кроме того, в марте в Сети завирусился ролик, на котором мужчина, очень похожий на Эпштейна, ехал в кабриолете по шоссе в Южной Флориде. Блогер, снявший видео, прокомментировал увиденное.

"Эпштейн жив!" – сказал автор видео за кадром.

Ролик набрал миллионы просмотров, в комментариях пользователи написали, что сходство – "до жути". Вскоре сам герой видео вышел на связь в соцсетях, создав аккаунт @not.epstein.

"Пит из Палм-Бич… не Джеффри Эпштейн", – уточнил двойник финансиста.

Впоследствии мужчина рассказал в интервью, что это не первый раз, когда его приняли за скандального бизнесмена, однако он не планирует ничего менять в стиле и внешности, чтобы меньше походить на Эпштейна.

В свою очередь, брат Джеффри, Марк Эпштейн, придерживается версии об убийстве. СМИ сообщали, что родственник финансиста даже нанял независимого специалиста, который ранее был главным судмедэкспертом Нью-Йорка. Тот действительно сделал вывод, что обнаруженные при вскрытии травмы не характерны для самоубийства.