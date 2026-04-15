Эррол Маск назвал обвинения бывшей жены в абьюзе выдумкой

Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, дал большое интервью Андрею Малахову. В частности, он прокомментировал обвинения со стороны бывшей супруги Мэй в домашнем насилии и рассказал об отношении с сыном. Подробности – в материале Москвы 24.

Технологии смогут исцелять людей

Фото: ТАСС/Ирина Остапенко

Отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, стал героем интервью Андрея Малахова для ИС "Вести". В ходе беседы отец бизнесмена рассказал, что реальной целью его визита в Москву стала помощь в переезде южноафриканских фермеров в российские регионы. При этом он отметил, что его знакомые отговаривали его от поездки в Россию, опасаясь нападения мафии, которой пугают западные СМИ.





Эррол Маск предприниматель Довольно важно понимать, что вообще на Западе масс-медиа пытаются запугивать людей по поводу России даже сегодня. Знаете, о том, что русские плохие. <…> И вот таким образом контролируют людей в Европе. Ну, я так думаю.

Кроме этого, Маск-старший прокомментировал обвинения экс-супруги Мэй, что он "три раза в день называл ее скучной, глупой и уродливой", избивал и в целом вел себя агрессивно. По его словам, это не соответствует действительности, а Мэй поступила, "как и любая разведенная женщина".

"Это серьезная проблема. И, конечно, то, что говорит моя бывшая жена, – абсолютная выдумка и чепуха", – сказал Эррол.

Отец Илона добавил, что Мэй не имеет права обвинять его в абьюзе, так как сама когда‑то вела себя не лучшим образом. Он рассказал, что после развода сыновья сначала остались с ним, а дочь – с матерью, но потом Мэй забрала всех детей. Через несколько месяцев с ним связались из школы и сообщили, что Илон и его брат Кимбал приходят на занятия в равной одежде и постоянно голодные. Предприниматель также рассказал, что домработница жаловалась ему на экс-супругу, заявляя, что Мэй уезжала с бойфрендом и оставляла наследников без присмотра и еды.

После этого Эррол подал в суд на экс-супругу, требуя вернуть сыновей, но согласился оставить их у матери после ее обещания "больше так не поступать" и "хорошо заботиться" о них. Однако Мэй не сдержала слово, и в итоге наследники окончательно переехали к отцу.

Сейчас, по мнению Эррола, конфликтов в его семье нет и наследники периодически общаются с ним. Например, Илон обсуждал с ним свои идеи, касающиеся покорения космоса. Эррол даже наблюдал за запуском SpaceX.



Маск-старший добавил, что верит в сына и его амбициозные планы, например в колонизацию Марса, но быстро сделать это не получится.





Эррол Маск предприниматель Я сам инженер. И полеты на Марс не такое простое мероприятие, как многие думают сейчас. Даже не сами полеты, а именно возврат с Марса – достаточно посмотреть на планеты вокруг Солнца, и становится понятно, что вернуться будет не так-то просто. На это понадобится в четыре раза больше времени, чем полет туда. Поэтому Илон в этом году с большим сожалением сказал, что подготовка к полету на Марс потребует гораздо больше времени, чем планировалось изначально.

Эррол во время интервью похвалил идею сына о вживлении чипов в мозг, добавив, что в будущем эти технологии смогут исцелять людей. При этом Маск усомнился в реальности создания машины времени: по его мнению, на это могут уйти века.

"Да, со временем мы сможем путешествовать даже в космическом времени. <...> Но пока об этом говорить рано", – сказал отец Илона Маска.

"Самое нормальное место в мире"

Отец Илона Маска затронул конспирологическую теорию вокруг смерти миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, обвиненного в насилии и торговле людьми.

"Это смехотворно. <...> По моему мнению, он жив и здоров", – отметил Маск, добавив, что лично с финансистом не был знаком, но его сыновья с ним встречались.

В завершении интервью Маск назвал Россию безопасной и комфортной страной для жизни.





Эррол Маск предприниматель Россия – это самое нормальное место в мире. А остальной мир – он в очень странном состоянии, в очень плохом состоянии прямо сейчас.

По данным СМИ, Эррол Маск приехал в Россию уже в третий раз за последние 10 месяцев. Во время нынешнего визита он посетил Нижний Новгород, где предложил открыть завод по производству Tesla. Также его заметили во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

В начале апреля Маск-старший заявил российским журналистам, что Илон тоже хочет посетить Россию и обязательно это сделает, но позже. Эррол пообещал поговорить с ним о поездке после возвращения домой.

При этом сам Илон, по данными СМИ, избегает общения с отцом из-за обвинений в растлении малолетних. Издание The New York Times выпустило расследование в сентябре 2025-го, в котором говорилось, что дети его жен от других браков, а также его собственные – всего пять человек – обвиняли Эррола в насилии над ними. В интервью Rolling Stones в 2017 году Маск-младший назвал отца "ужасным человеком", который совершил больше преступлений, чем можно себе представить.

