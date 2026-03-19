Российская "помощница" Эпштейна рассказала, как вербовала девушек для финансиста

Россиянка Светлана Пожидаева, которую ранее СМИ назвали "рекрутером" обвиненного в торговле людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна, дала откровенное интервью. Женщина рассказала, что сама была жертвой обстоятельств. Подробности – в материале Москвы 24.
"Среда зависимости"
Имя модели Светланы Пожидаевой появилось в СМИ в связи с делом Джеффри Эпштейна в начале февраля 2026 года. Тогда телеграм-канал SHOT сообщил, что она была "главным рекрутером" россиянок для американского финансиста.
Кроме того, в материале сообщалось, что выпускница МГИМО поначалу работала аналитиком в финансовой компании в Москве. Однако впоследствии подписала контракт с модельным агентством и перебралась в Нью-Йорк, где познакомилась с Эпштейном, став его ассистенткой, "а затем и любовницей".
В обязанности Светланы якобы входил поиск россиянок, проведение с ними онлайн-собеседований и приглашение на работу в качестве моделей или сотрудников благотворительных фондов. Однако по приезду девушек ждала встреча с Эпштейном, которая "заканчивалась в номере отеля".
"Если девушки в дальнейшем соглашались работать в его структуре, они фактически попадали к нему в сексуальное рабство", – уточнялось в материале.
При этом указывалось, что сама Пожидаева попала в такую же ситуацию и была вынуждена выполнять все желания Эпштейна.
"Сама себя втянула"
Сама модель дала откровенное интервью изданию Wall Street Journal, в котором рассказала о связи со скандальным финансистом. Пожидаева рассказала, что познакомилась с Джеффри в 2008-м через скаута модельного агентства. Эпштейн под предлогом помощи с карьерой оформил Светлане визу и предоставил жилье. Однако обещанную работу она не получила, и, по ее словам, следующие годы Эпштейн "запугивал" ее.
Пожидаева отметила, что стала зависима от Эпштейна, в том числе в финансовом плане: Джеффри якобы контролировал все ее траты, а деньги давал в качестве займов.
"Как только хищник создает среду зависимости, отказаться от нее просто невозможно", – сказала Светлана.
Она призналась в интервью: долгое время стыдилась того, что попала в такую ситуацию. На момент знакомства с финансистом Светлане было чуть за 20.
"Я все время думала, что виновата в том, что сама себя втянула в эту ситуацию", – отметила женщина.
Светлана не стала скрывать, что Эпштейн заставлял ее вербовать других девушек. Она искала начинающих манекенщиц, представлялась сотрудником модельного агентства и предлагала им работу. По словам женщины, Джеффри старался быть осторожным, чтобы не привлечь внимание правоохранителей: он просил ее и других "помощниц" тщательно проверять возраст потенциальных жертв и отбирать совершеннолетних.
Их "сотрудничество" длилось до 2019 года. После смерти Эпштейна Пожидаева сменила имя и место жительства. При этом журналисты не стали раскрывать, как сейчас зовут бывшую "помощницу" скандального финансиста.