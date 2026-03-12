Дочерей экс-принца Эндрю отлучили от дворца из-за его ареста по делу Эпштейна

Дочери опального экс-принца Эндрю, Евгения и Беатриса Йоркские, стали нежелательными гостями на мероприятиях с участием королевской семьи. По данным СМИ, все из-за связи брата короля Великобритании Карла III с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Подробности – в материале Москвы 24.

Запрет на скачки и совместные фото

Дочери брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора Евгения и Беатриса Йоркские подверглись санкциям из-за скандалов вокруг отца. Зарубежные СМИ сообщили, что принцесс попросили не посещать самые престижные и знаменитые скачки Великобритании под названием Королевский Аскот, которые проходят ежегодно в июне.

По данным Daily Mail, принцессам также запрещено появляться на совместных фотографиях с членами королевской семьи. Инсайдеры сообщили, что в будущем принц Уильям намерен полностью отстранить двоюродных сестер от любых королевских мероприятий.

Издание Mirror и вовсе предположило, что Евгения и Беатриса Йоркские скоро могут потерять все королевские привилегии, как и их отец.

Ранее СМИ сообщили, что сестры хотят "очистить свои имена" и дать откровенное интервью.

Сам Эндрю уже поплатился за связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В октябре 2025-го королевская особа была лишена титула принца. Также Маунтбеттен-Виндзор перестал быть рыцарем-компаньоном Ордена Подвязки и рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена. Ему пришлось покинуть особняк возле Виндзорского замка.

Кроме того, 19 февраля СМИ сообщили о задержании брата короля. Эндрю обвинили в том, что он мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну, когда занимал пост торгового посланника Великобритании, однако спустя 11 часов отпустили. Если его вина будет доказана, Маунтбеттен-Виндзору грозит пожизненный срок.

Скандальная семья

Имя Эндрю часто упоминалось в обнародованных по делу американского финансиста файлах. Кроме того, в октябре 2025-го вышли мемуары одной из жертв Джеффри, активистки Вирджинии Джуффре, которая умерла за полгода до публикации скандальной книги. Автор рассказала, что Эпштейн принуждал ее к сексу с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором, когда ей было 17 лет.

"Он был достаточно дружелюбен, но высокомерен, как будто считал, что заниматься сексом со мной – его право от рождения", – написала Вирджиния.

К тому же в 2021-м Джуффре подала иск против Маунтбаттен-Виндзора, но в 2022-м сторонам удалось заключить внесудебное соглашение, по которому он выплатил пострадавшей внушительную денежную компенсацию, при этом не признав вину официально.

Кроме того, СМИ сообщили, что в файлах Эпштейна часто упоминается экс-супруга брата короля Сара Фергюсон. Во время переписки она якобы льстила миллиардеру и даже шутила, что им стоит пожениться.

Источники издания Daily Mail сообщили, что на фоне обнародованных переписок, фотографий и других файлов, связанных со скандальным делом финансиста, принцессы были потрясены и пришли в ужас от того, насколько близки их родители были к Эпштейну.