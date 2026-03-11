The Hollywood Reporter: Харви Вайнштейн обвинил Гвинет Пэлтроу в предательстве

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальное насилие, дал первое интервью за время заключения. В частности, он рассказал, что страдает от диабета и онкологии, а также обвинил некоторых коллег в предательстве. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я действительно умираю"

Фото: legion-media.com/Steven Hirsch

Продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок в нью-йоркской тюрьме Райкерс за сексуальное насилие, дал интервью изданию The Hollywood Reporter. Среди прочего, он извинился перед всеми женщинами, которые выдвинули против него обвинения в домогательствах.





Харви Вайнштейн американский кинопродюсер Я извинялся перед ними в общем смысле. Нельзя звонить людям, когда вы с ними находитесь в судебном процессе. Но я скажу это здесь и сейчас: я прошу прощения у этих женщин. Мне жаль. Мне вообще не следовало вступать с ними в отношения. Я ввел их в заблуждение.

По словам 73-летнего продюсера, он изменял обеим своим женам – Джорджине Чапман и Ив Вайнштейн. Харви назвал подобное поведение безнравственным, однако заявил, что обвинения в сексуальном насилии являются "самой большой ложью в этой истории".

"Я не буду извиняться за то, чего не делал. Моя невиновность будет доказана. Я вам это обещаю", – указал он.

Харви также признал, что может умереть в тюрьме из-за уровня медицинского обслуживания, но все-таки надеется выйти и продолжить работу в киноиндустрии. По данным издания, Вайнштейн страдает диабетом, ему провели операцию на сердце, а также диагностировали онкологию. Из-за стеноза позвоночника большую часть времени продюсер проводит в инвалидном кресле в медицинском блоке.

"У меня рак костного мозга. Я здесь умираю. И, наверное, идея прокуратуры в том, чтобы я умер в тюрьме. Но я действительно умираю", – добавил он.

Также в беседе с журналистом Вайнштейн пожаловался, что в тюрьме с ним разговаривают "только о режиссере Квентине Тарантино", с которым он работал долгие годы. Продюсер добавил, что в тюрьме не та публика, которая обсуждает фильм "Влюбленный Шекспир", продюсером которого также был Вайнштейн.

"Сценарии мне, правда, присылают – но в основном это студенты колледжей, по почте. Они хотят узнать, что я думаю об их фильмах", – указал Харви.

Автор интервью спросил Вайнштейна, знаком ли тот с обвиненным в изнасиловании и торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном. Продюсер ответил, что встречался с ним лишь пару раз и они не были друзьями.

"Преступления, в которых его обвиняют, действительно ужасны. Они совсем не похожи на те, в которых обвиняют меня", – рассказал Вайнштейн, добавив, что узнал о скандале с Эпштейном из газет.

Продюсер выразил мнение, что те, кто обвинил его в насилии, хотели лишь денег. Харви рассказал, что одна из жертв получила полмиллиона долларов, другая – 3 миллиона. Все это происходило после заполнения ими специальной формы, в которой говорилось, что Вайнштейн их сексуально домогался.

"Они заполняли ее, а страховая компания в итоге выплачивала десятки миллионов долларов. <…> Возникает эффект "снежного кома". Люди могут говорить обо мне все что угодно, и это попадает в публичные документы. Но очень немногие из этих историй были рассмотрены в суде", – указал он.

Предательство звездных друзей

Фото: legion-media.com/Zumapress/Globe Photos

В ходе интервью Вайнштейн отметил, что на фоне судебных разбирательств и обвинений люди, которые обязаны ему карьерой, исчезли в одночасье. Однако и он не хочет ставить под удар бывших друзей, поэтому боится им позвонить.





Харви Вайнштейн американский кинопродюсер Я скучаю по этим людям не только как по деловым партнерам – нас связывало нечто большее. Но я теперь – "токсичный". Если ты ответишь на мой звонок, тебя тоже "отменят". Я это понимаю.

Кроме этого, Харви высказался об актрисе Гвинет Пэлтроу, которая публично обвинила его в сексуальных домогательствах. Вайнштейн назвал звезду "Влюбленного Шекспира" свой подругой, которая предала его.

"Я вышел с ней с прекрасной встречи и сказал: "Как насчет массажа?" Она просто ответила: "Нет, не думаю". Я понял намек. Я к ней не притронулся. Она рассказала Брэду Питту (встречался с Пэлтроу в середине 1990-х. – Прим. ред.). Питт такой: "Больше не делай так с моей девушкой" – "Не волнуйся, Брэд. Понял", – заявил продюсер.

Он рассказал, что через несколько лет Гвинет на шоу "раздула" из этого целую историю, хотя знала, что ничего не произошло. Поступок бывшей подруги Вайнштейн назвал "ножом в спину" и добавил, что никогда ей этого не простит.

Тем не менее продюсер отметил, что все же осталось несколько человек, которые продолжают с ним общаться, несмотря на риск.

Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 23 годам тюремного заключения в 2020 году. В апреле 2024-го апелляционный суд Нью‑Йорка отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение, но в июне 2025-го Вайнштейна снова ждал обвинительный вердикт.

Всего против продюсера публично выступили более 80 женщин, среди которых была не только Гвинет Пэлтроу, но и такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Эшли Джадд. По данным СМИ, Вайнштейн на протяжении 30 лет склонял к интимной близости молодых актрис и сотрудниц компании The Weinstein Company в обмен на карьерные перспективы.

