Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 18:22

Политика

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом

Фото: РИА Новости/POOL/Владимир Смирнов

Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. В столице Китая его встретили представители принимающей стороны.

Непосредственно у трапа российского лидера встречали дети, которые размахивали российскими и китайскими флагами. Также в церемонии встречи приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула.

После выхода Путина из самолета его поприветствовал министр иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер и глава китайского МИД пожали друг другу руки и коротко пообщались. Затем Ван И проводил президента до автомобиля Aurus.

Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Позже лидеры выступят с заявлениями для СМИ. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования.

Отдельно президент России встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Вечером от имени Си Цзиньпина состоится торжественный прием. Завершится программа неформальной беседой лидеров за чаем. В Кремле ранее отмечали, что именно это событие станет одной из ключевых частей визита, поскольку позволит обсудить наиболее важные международные вопросы в откровенном и дружеском формате.

Кроме того, запланирована встреча Путина с китайским инженером Пэн Паем, который, еще будучи ребенком, приветствовал российского лидера во время его первого визита в Китай в 2000 году.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.

В состав российской делегации вошли вице-премьеры РФ, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

Перед поездкой Путин записал видеообращение к народу КНР и отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, подчеркнув важность регулярных встреч для их развития.

Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием перед визитом в Пекин

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика