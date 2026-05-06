Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 03:57

Политика

В России предложили изменить систему оплаты больничных многодетным родителям

Фото: depositphotos/aletia

Оплату больничных листов для многодетных родителей необходимо с первого дня производить за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что по действующему законодательству первые три дня нетрудоспособности сотрудника финансирует работодатель, и лишь последующие дни оплачиваются из средств Социального фонда. Для многодетных родителей это правило предлагается отменить.

По мнению Рыбальченко, такой шаг позволит одновременно снизить финансовую нагрузку на бизнес и поддержать работников с тремя и более детьми. Он пояснил, что мера напрямую повлияет на конкурентоспособность этой категории граждан на рынке труда. Это связано с тем, что в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение.

Также председатель привел статистику, согласно которой среди многодетных родителей наблюдается более высокая доля безработных по сравнению с теми, кто воспитывает одного или двух детей. Ожидается, что изменение механизма выплат сделает трудоустройство таких сотрудников более привлекательным для работодателей.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным семьям. С такой инициативой выступила председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика