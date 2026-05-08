Масштабный лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожарные ликвидируют масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, передает RT со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного ветра возгорание активно распространяется по территории, охватывая новые участки леса. Предполагаемая площадь пожара уже превысила 1 100 гектаров. К ликвидации огня привлечены спасатели, спецтехника и другие службы.

Ранее несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине, всего в городе прозвучало более 20 взрывов, писали СМИ. В результате крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в промзоне Днепропетровска.

Позднее сообщалось, что неизвестное судно загорелось у побережья Одессы. Официально власти не комментировали этот инцидент, но журналисты утверждали, что возгорание корабля началось после взрыва.

