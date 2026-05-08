08 мая, 10:23Происшествия
Масштабный лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения
Фото: телеграм-канал "ДСНС України"
Пожарные ликвидируют масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, передает RT со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Из-за сильного ветра возгорание активно распространяется по территории, охватывая новые участки леса. Предполагаемая площадь пожара уже превысила 1 100 гектаров. К ликвидации огня привлечены спасатели, спецтехника и другие службы.
Ранее несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине, всего в городе прозвучало более 20 взрывов, писали СМИ. В результате крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в промзоне Днепропетровска.
Позднее сообщалось, что неизвестное судно загорелось у побережья Одессы. Официально власти не комментировали этот инцидент, но журналисты утверждали, что возгорание корабля началось после взрыва.