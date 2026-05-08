Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 10:23

Происшествия

Масштабный лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения

Фото: телеграм-канал "ДСНС України"

Пожарные ликвидируют масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, передает RT со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного ветра возгорание активно распространяется по территории, охватывая новые участки леса. Предполагаемая площадь пожара уже превысила 1 100 гектаров. К ликвидации огня привлечены спасатели, спецтехника и другие службы.

Ранее несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине, всего в городе прозвучало более 20 взрывов, писали СМИ. В результате крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в промзоне Днепропетровска.

Позднее сообщалось, что неизвестное судно загорелось у побережья Одессы. Официально власти не комментировали этот инцидент, но журналисты утверждали, что возгорание корабля началось после взрыва.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика