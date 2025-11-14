Шесть мужчин задержаны в Санкт-Петербурге за развратные действия с 13-летней девочкой

Фото: 123RF.com/kobzev3179

В Санкт-Петербурге задержано шесть мужчин, подозреваемых в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

По данным следствия, в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года они вели с девочкой интимную переписку. Кроме того, они совершали с ней действия интимного характера, находясь в квартире дома на улице Жуковского и других местах в Санкт-Петербурге. Трое вступили с девочкой в половую связь.

В настоящий момент злоумышленники задержаны, им предъявлены обвинения по статьям "Развратные действия" и "Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста". Решается вопрос об избрании меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди задержанных – отец девочки. Несовершеннолетняя приходила к нему домой, когда велась переписка, он также был в курсе происходящего. Другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности после насилия над 10-летним ребенком в летнем лагере в Красноярском крае. По версии СК, трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили на территории учреждения насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Пострадавший рассказал об этом сотрудникам лагеря, но они не обеспечили его безопасность и не пресекли действия злоумышленников. В результате он снова подвергся насилию.

