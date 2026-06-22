Тело 8-летнего мальчика найдено в 10 км от места пропажи в реке в Ингушетии

Поиски 8-летнего жителя Ингушетии, пропавшего неделю назад при спасении друга, завершены. Тело мальчика нашли в реке Сунжа. Подробности – в материале Москвы 24.

Изменили русло

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ulbashev_is

Тело 8-летнего мальчика обнаружили в реке Сунжа в Ингушетии на восьмой день поисков, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ребенок исчез после прогулки с двумя друзьями в районе реки Сунжа 15 июня. В какой-то момент мальчик бросился в воду, чтобы помочь товарищу: он упал в воду и начал тонуть. В итоге тот смог ухватиться за корни деревьев и выбраться на берег. Третий мальчик побежал за помощью, а 8-летнего школьника унесло сильным течением. Как уточнили спасатели, тело ребенка было найдено в 10 километрах от места, где он пытался спасти друга.

Все эти дни тысячи человек со всего Северного Кавказа, включая спасателей, волонтеров и обычных жителей, обследовали местность, в том числе дно реки.

"Несмотря на такую стрессовую ситуацию, я не видел, чтобы кто-нибудь даже разговаривал грубо во время поисковых работ. Каждый готов помочь. Люди, не жалея сил и здоровья, находятся в холодной воде, грязи", – рассказал ТАСС волонтер и блогер из Кабардино-Балкарии Ислам Ульбашев.

Основные поиски шли вдоль русла реки Сунжа на протяжении 24 километров: от Карабулака до административной границы с Чеченской Республикой. Территорию поделили на участки и просматривали, в том числе с применением прожекторного оборудования ночью.

19 июня оперативный штаб сообщил, что ради поиска ребенка начались работы по изменению русла реки в районе неработающей бетонной дамбы в селе Троицкое: мутная вода, торчащие арматуры и плиты не позволяли обследовать пустоты под старой дамбой. Русло перенаправили в пруды в селе Плиево и городе Карабулак.

В свою очередь, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в своем телеграм-канале, что некоторым участникам поисковой операции понадобилась помощь медиков.

"Медицинские службы работают здесь круглосуточно, без перерывов и выходных. За это время помощь уже оказана более чем 100 участникам поисков", – написал он.

Пытался спасти друга

Фото: vk.com/"МЧС Республики Ингушетия"

По данным СМИ, у погибшего мальчика есть младший брат, его мама работает медицинской сестрой и сейчас беременна третьим ребенком. Как сообщил телеграм-канал SHOT, у самого школьника 20 июня был день рождения, ему могло исполниться 8 лет.

Несмотря на то что спасательные работы длились больше недели, люди не теряли надежду. Те, кто не могли непосредственно участвовать в поисках, помогали волонтерам: готовили еду, привозили воду и приносили коврики для намаза. Также пользователи Сети выражали поддержку родственникам мальчика.

В свою очередь, власти Ингушетии от имени главы республики Махмуда-Али Калиматова передали слова благодарности всем, кто был задействован в поиске и оказывал помощь.

