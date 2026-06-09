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09 июня, 11:30

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Медведь обосновался на трассе под Магаданом

Фото: МАХ/"Магадан. ЧП"

Медведь обосновался на трассе Магадан – Балаганное – Талон, чуть ниже перевала Магаданский, передает РИА Новости.

Хищник не боится выходить к проезжей части и выпрашивает еду у остановившихся водителей. При этом агрессии он не проявляет. По словам очевидцев, медведь живет в этом месте уже несколько дней.

Власти Магаданской области ранее установили санитарную зону в окрестностях населенных пунктов, куда медведи заходить не должны. Животные, приближающиеся к людям, считаются особенно опасными.

В конце мая начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова рассказала, что охотоведы неоднократно выезжали на вызовы жителей Магадана из-за сообщений о появлении медведей на окраинах города. Однако тогда специалистам удавалось обнаружить лишь следы животных.

Заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев считает, что такой зверь в перспективе может представлять опасность для человека. Несмотря на небольшие размеры, медведь очень опасен. Также он быстро растет – уже на следующий год это будет взрослый хищник, которого следует опасаться.

"И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями", – пояснил он.

По мнению госинспектора управления Охотнадзора Магаданской области Александра Матерна, медведь может не уходить в лес из-за прикормивших его людей. Он призвал жителей Магадана и близлежащих поселков не кормить медведей, поскольку подкормка приводит к тому, что хищник привыкает к такому способу добычи пищи и впоследствии не хочет кормиться самостоятельно.

Ранее медведь напал на 52-летнего мужчину в лесу в Тегульдетском районе Томской области. Местный житель находился в лесном массиве ради охоты. В результате он погиб. По факту случившегося была организована проверка.

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