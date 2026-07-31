Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за наплыва мигрантов в Сеуте

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Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами, сообщила газета Stampa со ссылкой на данные МВД Италии.

Решение принято на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози. В ведомстве пояснили, что причиной стал резкий наплыв мигрантов в испанском городе-анклаве Сеуте.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что рассматривает приостановку Шенгена с Испанией именно из-за ситуации с нелегалами в анклаве.

Франция, в свою очередь, развернула четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте, сообщил французский президент Эммануэль Макрон в X.

Тем временем МВД Испании сообщило, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись из Сеуты в Марокко, передает телеканал RTVE.

По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек, что составляет 70% от всего населения города. Глава городского правительства Хуанс Хесус Вивас также выразил соболезнования в связи с гибелью 34 человек.

Для поддержания безопасности испанское правительство приняло решение задействовать вооруженные силы. По мнению властей Марокко, за организацией нелегальной миграции могут стоять преступные группировки.

