Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 15:22

Политика

В Испании планируют вернуть нелегально въехавших в Сеуту мигрантов в Марокко

Фото: legion-media.com/EHL Media

Все нелегально въехавшие в испанский автономный город Сеута мигранты будут возвращены в Марокко, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернанде.

"Пусть участники мафии перестанут обманывать молодых людей и других людей, которые пересекают границу из Марокко в Сеуту, потому что их конечной судьбой станет возвращение в Марокко", – приводит слова Роблес РИА Новости.

По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек. Глава правительства города Хуан Хесус Вивас уточнил, что это составляет 70% от всего населения Сеуты.

"Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв", – сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес, прибывший в город, назвал произошедшее атакой на территориальную целостность страны.

Ранее сообщалось, что за неделю в Сеуту из Северной Африки прибыли около 2 тысяч нелегальных мигрантов. В связи с этим испанское руководство приняло решение задействовать вооруженные силы для поддержания безопасности. Власти Марокко предположили, что за организацией нелегальной миграции стоят преступные группировки.

Сотни мигрантов начали возвращаться из испанской Сеуты в Марокко

Читайте также


политиказа рубежом

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика