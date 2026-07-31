В Испании планируют вернуть нелегально въехавших в Сеуту мигрантов в Марокко

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Все нелегально въехавшие в испанский автономный город Сеута мигранты будут возвращены в Марокко, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернанде.

"Пусть участники мафии перестанут обманывать молодых людей и других людей, которые пересекают границу из Марокко в Сеуту, потому что их конечной судьбой станет возвращение в Марокко", – приводит слова Роблес РИА Новости.

По оценкам властей, в результате массового наплыва в Сеуту прибыли около 60 тысяч человек. Глава правительства города Хуан Хесус Вивас уточнил, что это составляет 70% от всего населения Сеуты.

"Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв", – сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес, прибывший в город, назвал произошедшее атакой на территориальную целостность страны.

Ранее сообщалось, что за неделю в Сеуту из Северной Африки прибыли около 2 тысяч нелегальных мигрантов. В связи с этим испанское руководство приняло решение задействовать вооруженные силы для поддержания безопасности. Власти Марокко предположили, что за организацией нелегальной миграции стоят преступные группировки.