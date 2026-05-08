08 мая, 16:15

Общество

Музей обороны Москвы собрал истории о подвигах жителей столицы в годы ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей обороны Москвы собрал истории о подвигах жителей столицы в годы ВОВ, сообщает портал мэра и правительства столицы.

К концу 1941 года в Москве осталось 2,25 миллиона жителей, при этом почти 55% из них составляли женщины, а каждый четвертый был моложе 16 лет. Московский врач Е. Сахарова писала в дневнике, что город жил в режиме "жесткой экономии" – сначала электричество подавалось из расчета одна лампочка в 25 ватт на комнату, а в феврале 1942 года оно отключалось. Отопление было только печное.

Продукты выдавались по карточкам, при этом стоимость килограмма свинины могла доходить до 120 рублей, в то время как средняя зарплата равнялась 320 рублям в месяц.

Несмотря на это, в городе продолжало работать метро – по воспоминаниям Кирилла Дряннова, днем оно перевозило людей, а ночью становилось бомбоубежищем.

"Я не помню из истории ни одного осажденного города, в котором так четко работал бы транспорт, торговая сеть и коммунальные предприятия, как это было в Москве", – написал командующий Московским военным округом генерал-полковник Павел Артемьев.

Лейтенант из станицы Бесстрашной Краснодарского края, выпускник Ульяновского танкового училища Дмитрий Лавриненко оказался в Москве в августе 1941 года. Он стал бойцом 1-й гвардейской бригады полковника Михаила Катукова, которая остановила наступление немецкой танковой армии, превосходящей советское подразделение по боевой мощи в 10 раз.

Лавриненко принял участие в 28 боях за 2,5 месяца и уничтожил 52 вражеских танка – за всю войну в Красной армии большего количества танков не уничтожил никто. 18 декабря 1941 года, в возрасте 27 лет, он погиб в ходе контрнаступления. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Еще один герой, о котором можно узнать в Музее обороны, – участковый уполномоченный в Кунцеве Степан Гончаров. В годы войны московская милиция была переведена в казарменное положение, правоохранители трудились по 12 часов, ловили шпионов и вражеских агентов, благодаря их работе в городе не было совершено ни одной крупной диверсии.

Гончаров этим не ограничился и ушел на фронт, откуда вернулся с орденом Отечественной войны. Его дочь, Алла Лукичева, с 1991 по 2015 год возглавляла Музей обороны и передала документы отца, фотографию и орден.

В войне также принял участие правнук поэта Александра Пушкина Сергей Клименко. Он был сержантом и командиром приборного отделения зенитной батареи, а также защищал Москву от немецких налетов напротив Театра Советской армии.

Кроме того, в разведке спецподразделения НКВД служил еще один потомок поэта – Григорий Пушкин. После 1945 года он продолжил служить стране в уголовном розыске.

Еще одним героем стал Иван Татауров. Он переехал в Москву еще в 1934 году в качестве инженера-плановика в открывшийся недавно метрополитен. После начала войны он хотел отправиться на фронт добровольцем, однако получил отказ, поэтому записался в отряд местной противовоздушной обороны.

В октябре 1941-го его зачислили в народное ополчение стрелком 2-го батальона 4-й роты. Татауров закрывал подступы к Москве со стороны Ленинградского шоссе, воевал под Солнечногорском, а также между Ильменем и Селигером. В августе 1945 года он вернулся домой и продолжил работать в метрополитене, а также возглавлял Совет ветеранов войны и труда Московского метро.

В Музее обороны также расскажут о рабочих, которые трудились на заводах. Главным поставщиком пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ) в стране стал первый государственный автомобильный завод имени И. В. Сталина. Каждый второй из шести миллионов пистолетов-пулеметов, выпущенных за войну, был сделан в столице.

В госпиталях, развернутых в Москве, работали более 200 тысяч добровольных медсестер, из которых 13 тысяч были школьницами. Врачи в столице смогли поставить на ноги 72% раненых и 92% заболевших.

В отряды противовоздушной обороны вступили более полумиллиона жителей города, кроме того, 600 тысяч человек своими руками рыли противотанковые рвы, строили баррикады и устанавливали заграждения.

Всего медалью "За оборону Москвы" наградили около миллиона человек, из них 37% были гражданскими.

Для жителей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

