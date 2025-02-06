Прощание с главой Федерации бокса ДНР Саркисяном началось в Москве

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Прощание с главой Федерации бокса ДНР, основателем батальона "Арбат" Арменом Саркисяном началось в Москве, пишет ТАСС.

Церемония проходит на Троекуровском кладбище. В ней принимают участие родственники погибшего, друзья и сослуживцы. Помимо них, по приблизительной оценке, проститься пришли более тысячи человек. В связи с этим меры безопасности около кладбища усилены.

В ходе мероприятия о Саркисяне высказался командир батальона "Арбат" Айк Гаспарян (позывной Абрек), отметив, что погибший сделал многое для страны, в частности поддерживал детские социальные центры в Горловке и защищал российские границы.

"О нем можно сказать только положительное. <...> Он вкладывал душу во все. Человек отдавал полностью себя батальону и защите Отчизны", – добавил он.

Также Гаспарян вспомнил, что Саркисян с 2014 года защищал Донбасс и Горловку и продолжил свое дело с началом СВО. В настоящее же время батальон сражается за Курскую область.

Саркисян и еще один человек погибли в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" 3 февраля. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Взрывчатка была заложена, как считают правоохранители, утром 3 февраля.

Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали в силовых структурах. Его личность устанавливается. Также отрабатываются мотивы убийства Саркисяна, в том числе личная месть.

Оперативники уже установили личность предполагаемого пособника убийства и объявили его в розыск.

