Ученые Telescope Array зафиксировали в космосе мощный луч неизвестной природы

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Международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array зафиксировала космический луч, второй по мощности из когда-либо находившихся под наблюдением, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пока природу луча определить невозможно. По словам представителя Telescope Array в Университете Юты Джона Мэтьюза, по траектории новой частицы до источника нельзя выявить что-либо с достаточно высоким уровнем энергии для ее воспроизведения.

В вузе напомнили, что в 1991 году во время эксперимента "Глаз мухи" ученые из Юты с помощью телескопической решетки в 700 квадратных метров нашли самые мощные космические лучи в истории наблюдений. Их назвали "Oh-My-God". Исследователи утверждали, что ничто в галактике не способно произвести такой поток. Также они говорили, что подобной частицы не может существовать в природе.

Уже в мае 2021 года группа Telescope Array зафиксировала второй по силе поток космических лучей, а в ноябре 2023 года появилась статья, где говорится, что частицы "Аматерасу" могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

Ранее ученые сообщили, что у части пород внутри Земли находится нетипичный для планеты состав и отличная от окружающей мантии плотность. Они могут быть следами столкновения между Землей и планетой Теей, которое произошло 4,5 миллиарда лет назад.

До этого орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил тяжелый металл теллур в районе столкновения нейтронных звезд. Открытие было сделано благодаря яркому гамма-излучению в качестве ориентира. Уточняется, что это приблизит ученых к пониманию происхождения самых тяжелых элементов во Вселенной.

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