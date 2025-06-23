Глава "Росатома" Лихачев: пересечена опасная грань ирано-израильского конфликта

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Очень опасная грань пересечена после ударов по иранским ядерным объектам. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

По словам Лихачева, остаются "считаные шаги до катастрофических решений". Он выразил желание вернуть ситуацию в дипломатическое русло, а также состояние ненападения на ядерные объекты.

При этом, уточнил глава "Росатома", подавляющее большинство мировых лидеров не хотят опасного развития событий вокруг ядерных объектов Ирана.

"Нужно как можно скорее к этому подавляющему мнению присоединить всех остальных", – отметил он.

Лихачев также указал, что атаки США и Израиля нанесли удар по доверию в "мировой атомной семье".

"Как бы ни складывались последние годы сложно – украинская повестка, иранская повестка, ближневосточная повестка, северокорейская повестка – все-таки было единое мнение в мировой атомной семье, что удары по атомным объектам недопустимы", – пояснил глава "Росатома".

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против иранской ядерной программы. В ответ Иран нанес удары по израильским военным и инфраструктурным объектам.

В ночь на 22 июня США атаковали иранские ядерные объекты. Со слов американского президента Дональда Трампа, в результате атаки они были уничтожены.

Тегеран вправе принять ответные меры против интересов Вашингтона и американских военных объектов, заявил иранский генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.