Штат Луизиана запросил 1 тыс служащих нацгвардии для борьбы с преступностью

Фото: nationalguard.mil

Губернатор американского штата Луизиана Джефф Лэндри направил запрос шефу Пентагона Питу Хегсету с просьбой мобилизировать одну тысячу служащих нацгвардии. Документ опубликован на официальном сайте офиса губернатора.

Отмечается, что Луизиана сталкивается с высоким уровнем преступности и критической нехваткой кадров в правоохранительных органах. Это, в свою очередь, мешает эффективному реагированию на угрозу общественной безопасности.

Предполагаемая миссия будет направлена на оказание поддержки федеральным и местным правоохранительным органам. Ее развернут в городских центрах по всему штату.

Как следует из заявления, все операции будут проводиться в соответствии с установленными правилами применения силы и с приоритетом на работу с населением.

В августе президент США Дональд Трамп заявил о переброске бойцов национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление.

По словам Трампа, Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире. Он также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений.

Позже американский лидер заявил, что собирается подписать указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе.