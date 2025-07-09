Автор "Властелина колец" Питер Джексон заявил о планах воскресить древнюю птицу

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Автор кинотрилогии "Властелин колец" Питер Джексон заявил о планах воскресить древнюю птицу моа, которая вымерла более 600 лет назад.

По словам режиссера, моа – нелетающая птица с вытянутой шеей ростом до 3,6 метра и весом около 230 килограммов. Она обитала в Новой Зеландии. Возродить особь поможет биотехнологическая компания Colossal Biosciences, уточнил Джексон.

"У нас с Фрэн (супругой Фрэн Уолш. – Прим. ред.) есть коллекция из примерно 400 костей моа, и мы уже взяли образцы для ДНК. В следующие год-два я собираюсь заняться дальнейшими поисками", – подчеркнул автор фильмов в интервью IGN.

Он также объяснил, что большее количество костей особи дадут наиболее лучший геном.

Ранее специалистам Colossal Biosciences удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид "ужасных волков", получивших известность под именем лютоволки в сериале "Игра престолов".

Двух самцов назвали Ромул и Рем в честь легендарных основателей Рима, вскормленных волчицей. Самка же получила имя Кхалиси в честь одной из главных героинь "Игры престолов".

Встретившись с воскрешенными особями, автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин расплакался от радости. По его словам, в последний раз он был так же взволнован новостью из мира науки, когда американский астронавт Нил Армстронг высадился на Луну.