Автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин встретился с воскрешенными лютоволками

Фото: georgerrmartin.com

Американский писатель-фантаст, автор цикла "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин увиделся с лютоволками, воскрешенными учеными из США. Об этом Мартин рассказал в своем блоге.

"Лютоволк вернулся. Вымерший более 10 тысяч лет назад он больше не вымерший благодаря команде безумных ученых из Colossal. Я познакомился со всеми ними в феврале. А еще я встретил Ромула и Рема (клички двух самцов лютоволков. – Прим. ред.), – рассказал писатель.

Мартин поделился, что заинтересовался лютоволками несколько десятков лет назад после того, как посетил посвященную им выставку. Писатель подчеркнул, что в последний раз он был так же взволнован новостью из мира науки, когда американский астронавт Нил Армстронг высадился на Луну.

В свою очередь, портал TMZ сообщил со ссылкой на источник, что во время встречи с лютоволками Мартин расплакался от радости.

Ранее стало известно, что биотехнологической компании Colossal Biosciences из США удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид "ужасных волков", получивших известность под именем лютоволки (direwolves) в сериале "Игра престолов".

Ученые смогли воскресить трех волков. Двух самцов назвали Ромул и Рем в честь легендарных основателей Рима, вскормленных волчицей. Самка же получила имя Кхалиси в честь одной из главных героинь "Игры престолов".

По данным агентства, масса волчат сейчас на 20–25% больше, чем масса их ближайшего сохранившегося вида – серого волка. Щенки лютоволка находятся на закрытой территории в секретном месте в США.