15 мая, 10:52
Картину "Ягненок" Шагала выставят на аукционе в Москве за 2 млн долларов
Картина "Ягненок. Сцена из еврейского местечка" художника Марка Шагала станет одним из лотов на аукционе в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского аукционного дома.
Произведение, созданное в период творческой зрелости мастера, будет продано 24 мая. Полотно, впервые представленное в России, предварительно оценивается в 2 миллиона долларов (149 миллионов рублей. – Прим. ред.).
Как подчеркнули в организации, картина выполнена гуашью и чернилами на бумаге не позднее 1929 года. Начальной точкой в истории "Ягненка" стала элитная парижская галерея Бернхейм-Жен, основанная французским арт-дилером Александром Бернхеймом в 1863 году.
"Постоянными клиентами Бернхейм-Жен были в том числе братья (Михаил и Иван. – Прим. ред.) Морозовы и Сергей Щукин. А сама галерея сыграла важную роль в продвижении импрессионистов, постимпрессионистов и авангардистов. Ныне она уже история, так как закрылась в 2019 году, спустя 150 лет существования", – рассказал историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
После Парижа "Ягненок" оказался в другом частном собрании в Руане, а затем снова вернулся в Париж, в галерею Ива Хемена.
В начале марта Московский аукционный дом провел главные весенние торги. Общая стоимость выставленных лотов составила 1 миллиард рублей.
В каталог вошли произведения из частных собраний, ранее участвовавшие в выставках уровня Третьяковской галереи. Среди авторов – Исаак Левитан, Илья Репин, Валентин Серов, Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Василий Поленов, Владимир Маковский, Константин Коровин и другие мастера XVIII–XX веков.
