Москвичи смогут увидеть цветение яблони в музее-заповеднике "Коломенское"

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 19:07

Город
Главная / Истории /

Апрель и май – традиционный период цветения в столице. Какие необычные деревья и кустарники можно увидеть в городе и где, расскажет Москва 24.

Вишневый уголок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наслаждаться красотой цветущих кустарников и деревьев в Москве можно будет в течение всей весны. Среди самых популярных – вишня, которая обычно расцветает в середине-конце апреля. За ее лепестками стоит понаблюдать в парке "Красная Пресня", "Музеон" и Екатерининском саду. Также небольшой уголок есть во дворе "Фабрики Станиславского" на Таганке.

Один из видов вишни – сакуру – можно увидеть в японском саду Главного ботанического сада, где произрастают десятки деревьев. Целую рощу смогут запечатлеть гости Бирюлевского дендропарка: ее заложили в 2010 году саженцами сорта Эдзо, которые подарил японец Мияниси Ютака. Для посетителей установили павильон в восточном стиле, а рядом обустроили сад камней с сухим ручьем.

У главного здания МГУ на Ленинских горах цветет курильская вишня – самый миниатюрный вид сакуры (до четырех метров). Деревья привезли из японского питомника в 2010 году. Также цветение можно застать в Аптекарском огороде и у храма в "Царицыно". Черешню с похожими на вишневые соцветиями гости найдут в саду молодоженов на ВДНХ у павильона № 46.

Сиреневые сады и ароматы черемухи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Также в столице можно понаблюдать за цветением черемухи: обычно ее аромат наполняет московские дворы на вторые майские праздники. Увидеть эти деревья можно в Сокольниках, Измайловском парке, на ВДНХ, парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий" и "Кузьминки-Люблино". Также черемуха нередко растет во дворах исторических районов Москвы.

В середине-конце мая, сразу за черемухой, распускается сирень. Целые сады ждут гостей в Измайловском парке, Сокольниках, Главном ботаническом саду у Новой оранжереи и на Ленинских горах у МГУ. На ВДНХ лиловые гроздья растут в сирингарии и на Сиреневой аллее. Кроме того, сорта отечественной селекции, венгерскую и японскую сирень можно найти в Аптекарском огороде.

Цветение груш и красота яблоневых садов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Яблони встречаются во многих парках, но самые известные сады – Казанский, Дьяковский и Вознесенский – бережно хранят в музее-заповеднике "Коломенское" еще со времен царя Алексея Михайловича. Кроме того, вокруг Ярмарочной площади разбили сад, где также есть груши.

Также яблони можно увидеть в музее-заповеднике "Царицыно", они растут в Воздушных садах вокруг оранжерей. А с советских времен сохранился сад в парке "Северное Тушино" (напротив дома 63 на улице Свободы). Кроме того, яблони, груши и другие плодовые деревья цветут в ландшафтном парке "Митино".

Пурпурные цветы яблони Недзвецкого, выращенной из плодов деревьев предгорья Тянь-Шаня, можно увидеть в саду имени Баумана. Розовые соцветия – в Перовском парке у Купавенского пруда и в Сиреневом саду парка "Сокольники". Кроме того, яблони растут в парке "Ходынское поле", усадьбах Воронцово и Кусково, в парке "Фили" недалеко от Нарышкинского пруда, а также в парке "Ангарские пруды".

Полюбоваться цветением груши можно, например, в Гончаровском парке (у сцены) и в Парке Горького. А на ВДНХ обустроена целая грушевая аллея от Дома культуры до "Технограда": здесь расположены старейшие деревья выставки, возраст некоторых достигает 70 лет. Среди популярных сортов – "бере зимняя Мичурина", "бессемянка" и "тонковетка".

Яблоневый цвет в Москве обычно приходится на майские праздники: по прогнозам, в 2026 году это природное явление можно будет наблюдать примерно 8-10-го числа. А вот груши уже начали цвести в некоторых локациях: например, раскрытые белые лепестки увидели гости парка искусств "Музеон".

Ароматы персиков и цветы миндаля

Фото: Агентство "Москва"

В конце апреля – начале мая в столице зацветают персики и абрикосы. Эти южные культуры тоже прижились в Москве. Розово-белые бутоны с легким ароматом распускаются на Крутицком подворье (во дворе бывшей епископской резиденции), также насладиться цветением персиков можно в Аптекарском огороде.

Розовые цветы миндаля, еще одного южного гостя, распускаются в Москве в начале мая – в зависимости от погоды. Деревья растут в партерной части Парка Горького, "Музеоне", у фонтана в саду "Эрмитаж", Аптекарском огороде и Ботаническом саду МГУ. В розариях "Сокольников" представлены махровый и степной сорта. Также миндаль есть в усадьбе "Остафьево" и парке "Останкино".

Рододендроны с розовыми и белыми бутонами, чья родина – Гималаи и Япония, тоже цветут в Москве. Обычный период – конец апреля – начало мая, но в холодные годы процесс может сместиться к июню. Три разновидности этих растений представлены в Латвийском сквере на ВДНХ: кавказский (желто-белый), Смирнова (сиреневый) и кистевой (розово-фиолетовый).

Другие точки цветения рододендрона, а также остальных весенних деревьев и кустарников можно найти здесь.

Какасьева Александра

городистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика