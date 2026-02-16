The Sun: Сидни Суини стала главной претенденткой на роль возлюбленной Джеймса Бонда

Актриса Сидни Суини стала претенденткой номер один на роль подруги Джеймса Бонда в предстоящем фильме о секретном агенте британской службы, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Привлечет молодое поколение

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер – Сэм Левинсон; производство – A24

Голливудская актриса Сидни Суини возглавила список претендентов на главную женскую роль в предстоящем фильме о Джеймсе Бонде, сообщило издание The Sun.

Режиссер новой части картины по мотивам романов Яна Флеминга Дени Вильнев отметил именно Сидни. По данным источника СМИ, он считает 28-летнюю актрису чрезвычайно талантливой и "имеющей манящую привлекательность для молодого поколения, жизненно важную для модернизации франшизы".

"Вильнев восхищался ее стремительным взлетом. Плюс Сидни способна исполнять физические сцены, также у нее есть женственность, необходимая для девушки Бонда", – рассказал инсайдер СМИ.

При этом официального подтверждения от создателей франшизы не поступало.



Сама Сидни Суини в недавнем интервью W Magazine заявила, что не боится бросать вызов самой себе и берется за сложные роли. Актриса также добавила, что спокойно относится к обнаженным сценам ради того, чтобы раскрыть своего персонажа.

В октябре 2025 года в беседе с журналистами Суини отреагировала на слухи о ее возможном участии в бондиане.

"Честно говоря, я не знаю всех слухов о Бонде, но я всегда была большим поклонником франшизы, и мне любопытно узнать, что они с ней делают. Зависит от сценария. Думаю, роль Джеймса Бонда мне подошла бы больше", – заявила Сидни.

Тем временем пользователи Сети активно обсуждают и актера, который исполнит главную роль – агента 007 Джеймса Бонда. Одним из главных претендентов стал коллега Суини по сериалу "Эйфория" Джейкоб Элорди.

По данным портала Yahoo, он ведет переговоры по поводу получения роли и уже встречался с Вильневым. Однако пользователи неоднозначно отнеслись к этой информации. Поклонники бондианы считают, что Элорди с ростом примерно 196 сантиметров слишком высокий для этой роли.

"Его врагом на этот раз будут низкие дверные косяки", "Джейкоб Элорди слишком высок, чтобы играть Джеймса Бонда. Ему понадобится фургон, потому что в спорткары он не поместится", – пошутили комментаторы.

Также претензии поклонников касаются происхождения Элорди – актер не британец, что нарушает традицию, хотя в истории франшизы были исключения.

Помимо этого, в начале января агентство Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что с большой долей вероятности новым Бондом может стать Каллум Тернер. По словам инсайдера, актер якобы "рассказывал об этом всем подряд" и его назначение – "самый плохой секрет". Кроме того, за месяц до публикации букмекеры резко повысили ставки в пользу Каллума, что еще сильнее подпитало слухи. Однако сам Тернер позже отказался комментировать этот слух.

"Священная территория"

Фото: кадр из фильма "Никогда не говори "никогда"; режиссер – Ирвин Кершнер; производство – B.A. Turner

В 2025 году компания Джеффа Безоса Amazon выкупила творческий контроль над бондианой. Ранее, в 2022-м, миллиардер приобрел права на франшизу, приобретя студию Metro-Goldwyn-Mayer.

Летом 2025-го стало известно, что режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев – постановщик "Бегущего по лезвию 2049" и "Дюны".

"Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с агентом 007. Я вырос на фильмах о Джеймсе Бонде вместе со своим отцом, еще со времен "Доктора Ноу" с Шоном Коннери. Для меня он – священная территория", – заявил Вильнев одном из интервью.

Руководитель Amazon MGM Studios Майк Хопкинс похвалил режиссера, сказав, что Джеймс Бонд находится в руках одного из величайших кинематографистов.

Исполнительными продюсерами выступят супруга Дени Вильнева – Таня Лапуант, а также Эми Паскаль, известная по проектам о Человеке‑пауке, и Дэвид Хейман, продюсировавший все фильмы о "Гарри Поттере" и "Фантастических тварях". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель "Острых козырьков".

Ранее в СМИ сообщалось, что съемки новой части бондианы могут стартовать в 2026 году, после того как Дени Вильнев завершит работу над третьей "Дюной". Учитывая масштаб проекта, Amazon рассчитывает выпустить 26‑й фильм о Бонде лишь в 2028 году.