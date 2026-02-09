В Сети опубликовали второй трейлер сериала "Молодой Шерлок"

В Сети опубликован новый трейлер сериала "Молодой Шерлок" от режиссера Гая Ричи. Все восемь эпизодов выйдут на одном из стриминговых сервисов 4 марта 2026 года. Что известно о новом проекте постановщика, читайте в материале Москвы 24.

Первое дело Шерлока

Фото: кадр из сериала "Молодой Шерлок"; режиссер – Гай Ричи; производство – киностудия Amazon MGM Studios

На стриминговом сервисе компании Amazon вышел второй трейлер сериала "Молодой Шерлок" от режиссера Гая Ричи. В ролике показана первая встреча юного сыщика с Джеймсом Мориарти, а также общение со страшим братом Майкрофтом, который дает ему советы.

Первый ролик с небольшими отрывками зрители увидели в декабре 2025 года. Премьера новой истории о знаменитом британском сыщике запланирована на 4 марта 2026-го, а шоу будет состоять из восьми серий.

Действие сериала развернется в Оксфорде в 1870-х годах, где молодой Шерлок оказывается втянут в расследование загадочного убийства. В новой истории будущий сыщик – недисциплинированный и бунтующий подросток, впервые взявшийся за серьезное расследование. Работая над делом, он должен будет раскрыть масштабный международный заговор, который перевернет всю его жизнь.

Проект снят по серии подростковых триллерных романов британского писателя Эндрю Лейна, последний из которых вышел в 2015 году. Автор рассказал о подростковой жизни сыщика, его приключениях и расследовании преступлений. Создатели сериала решили собрать в одном проекте смесь из подростковой драмы, классического детектива и приключенческого сюжета, чтобы привлечь как поклонников Шерлока, так и новую аудиторию.

Гай Ричи выступил режиссером первых двух эпизодов и исполнительным продюсером. По данным СМИ, он же курирует общий визуальный стиль сериала. Создатели уверяют, что шоу наполнено динамичным монтажом, выразительными диалогами, и при этом сохранен исторических антураж.





Гай Ричи режиссер В "Молодом Шерлоке" мы увидим захватывающую новую версию детектива, который, как кажется, все уже знают. Но мы покажем его таким, каким никто не представлял. Мы раскроем этого загадочного персонажа, узнаем, что им движет, и выясним, как он стал тем гением, которого мы все любим.

Главную роль в сериале "Молодой Шерлок" исполнил Хиро Файнс‑Тиффин, который снимался в другой картине Ричи – "Министерство неджентльменских дел". Также актер известен поклонникам серии фильмов о Гарри Поттере: Хиро исполнил роль юного Тома Реддла. По данным прессы, его выбрали за "умение передать интеллектуальное напряжение и внутреннюю неустойчивость героя".

В актерский состав также вошли Донал Финн, Цэн Цзинэ, Джозеф Файнс, Наташа Макэлхон, Макс Айронс и Колин Ферт.

Первые фильмы о Шерлоке

Фото: кадр из фильма "Шерлок Холмс: Игра теней"; режиссер – Гай Ричи; производство – киностудия Warner Bros. Pictures

Это не первый проект Гая Ричи, созданный на основе рассказов о сыщике с Бейкер-стрит. В 2009 году режиссер снял фильм "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях.

Картина рассказала о работе Холмса и доктора Ватсона над расследованием ритуальных убийств. По данным СМИ, мировые сборы фильма составили 524 миллиона долларов при бюджете в 90 миллионов. Картина не получила ярких негативных отзывов от критиков, но и одобрения при этом тоже не было. Однако зрители отметили зрелищность фильма, актерский дуэт Дауни-младшего и Джуда Лоу, а также динамичный стиль повествования.

В 2011 году вышла вторая часть – "Шерлок Холмс: Игра теней". По сюжету фильма с момента финала первой картины прошло полгода. Холмс и Ватсон расследовали серию преступлений главного антагониста – доктора Мориарти.

"Шерлок Холмс: Игра теней" стал кассовым хитом в конце 2011 года: при бюджете в 125 миллионов долларов он собрал 545 миллионов. Критики и зрители снова отметили актерский дуэт Дауни-младшего и Лоу, сценарий и динамику картины, но сюжет посчитали менее интригующим по сравнению с первой частью.

