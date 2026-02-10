Associated Press: актриса Кэтрин О'Хара умерла от легочной эмболии

Стала известна причина смерти звезды фильма "Один дома", голливудской актрисы Кэтрин О'Хары. Знаменитость скончалась еще в конце января, но подробности трагедии СМИ сообщили только сейчас. Подробнее – в материале Москвы 24.

Основная причина

Американская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя в фильме "Один дома", умерла 30 января от легочной эмболии (закупорка легочных артерий тромбом), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свидетельство о смерти. В документе также указано, что эмболия возникла из-за рака прямой кишки. Кроме того, отмечено, что 71-летнюю актрису кремировали.

По данным СМИ, О'Хара лечилась от онкологии с марта 2025 года. Последний осмотр актриса прошла 27 января, а уже 30-го ее не стало.

Одним из первых выразил соболезнования в соцсетях экранный сын О'Хары – актер Маколей Калкин. Он опубликовал в личном блоге два снимка с Кэтрин. На кадре из фильма "Один дома" актриса держит 9-летнего Маколея за руки. Второе фото было сделано в 2023 году на церемонии установки звезды Калкина на Аллее славы в Голливуде.





Маколей Калкин актер Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел больше. Я хотел посидеть на стуле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но у меня осталось так много, что я хотел бы сказать. Я люблю тебя. Я увижу тебя позже.

В свою очередь, актер Пол Уолтер Хаузер назвал ее "своей Мэрил Стрип, с которой он мог посмотреть любой проект, будь он хорошим или плохим". Комик Кевин Нилон отметил, что О’Хара поменяла представления многих артистов о том, какой может быть комедия и человечность.

"В моем мире стало меньше света, в этом счастливом мире, в котором ты была и останешься навсегда. Навсегда", – написал актер Педро Паскаль.

Режиссер фильма "Один дома" Крис Коламбус заявил, что был "ошеломлен и разбит" из-за известия о смерти Кэтрин.

"Я был одержимым фанатом блестящей комедийной работы Кэтрин и был в восторге, когда она согласилась сыграть маму Кевина в "Один дома". Чего большинство людей не понимают, так это того, что фильм просто не сработал бы без ее таланта", – отметил Коламбус.

Актер Майкл Китон, с которым О’Хара снялась в "Битлджусе" Тима Бертона, назвал коллегу "воображаемой женой, воображаемым врагом и настоящим другом в реальной жизни". Режиссер проекта выложил снимок со съемок второй части фильма, на которой был запечатлен вместе с Китоном, О’Харой, Дженной Ортегой и Вайноной Райдер.

"Кэтрин, я люблю тебя. Эта фотография показывает, как много света ты нам дарила. Ты была особенной частью моей жизни и за ее пределами", – подписал постановщик снимок.

Актриса без образования

Кэтрин О’Хара родилась в большой семье в Торонто и с детства любила пародировать окружающих. По данным СМИ, в начале 1970-х она устроилась официанткой в торонтский театр Second City, где ставили скетчи и занимались импровизацией. О’Хара не имела актерского образования, но много наблюдала за выступлениями и со временем вошла в комедийное сообщество, благодаря быстрой реакции и умению точно передавать характеры.

В 1974 году О’Хара официально стала членом труппы, а через 2 года присоединилась к телепроекту Second City Television, где быстро превратилась в одну из ключевых фигур – как актриса и соавтор скетчей. За эту работу в 1982 году она получила свою первую премию "Эмми".

После удачного старта на телевидении Кэтрин решила попробовать себя в кино. Среди ее ранних заметных работ – триллер Мартина Скорсезе "После работы" (1985) и готическая комедия Тима Бертона "Битлджус" (1988). Широкую известность ей принесла роль Кейт Маккаллистер в рождественской комедии Криса Коламбуса "Один дома" (1990). В 1992 году она вновь сыграла мать Кевина в сиквеле "Один дома 2: Потерявшийся в Нью‑Йорке".

В последующие годы О’Хара продолжала активно работать и на большом экране, и на телевидении. Среди заметных проектов – вестерн "Легенды дикого запада" (1995), драма "Страна чудаков" (2001), комедия "Пережить Рождество" (2004). Она также играла в популярных телесериалах: "За гранью возможного" (1995–2002), "Клиент всегда мертв" (2001–2005).

Параллельно О’Хара активно занималась озвучиванием персонажей в анимационных проектах.

В 2024 году актриса вновь вернулась к роли Делии в продолжении культовой комедии Тима Бертона "Битлджус", а в 2025‑м появилась в нескольких эпизодах популярного сериала "Одни из нас". Последним для нее стал комедийный проект "Киностудия".