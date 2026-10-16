Полина Диброва рассказала, что у Товстика и ее бывшего мужа одинаковые предпочтения

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала в соцсетях, что общего у ее бывшего мужа и нынешнего возлюбленного, бизнесмена Романа Товстика. При этом подписчики неоднозначно отреагировали на откровения звезды. Подробности – в материале Москва 24.

"Нам что делать с этой информацией?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polinadibrova

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина поинтересовалась у своих подписчиков, какой образ ей идет больше – с челкой или без. При этом в посте она сделала занимательное уточнение: ее нынешнему возлюбленному, бизнесмену Роману Товстику, и бывшему мужу, Дмитрию Диброву, по душе первый вариант.





Полина Диброва блогер, экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва С челкой или без? Вечный вопрос! Я люблю меняться, очень люблю. Могу ходить и так, и так, а вот мужчины думают иначе. Недавно сделала Роману сюрприз и вновь подстригла челку. Нравится ему этот образ. К слову, о прошлой жизни. Дмитрий любил мою челку неимоверно. Интересное совпадение.

Большинство подписчиков Дибровой написали ей множество комплиментов, отметив, что ей идет любой образ. Однако не все посты блогера пользователи Сети встречают одинаково благосклонно. Например, 14 октября она выложила видео, в котором рассказала о привычках Романа, которые ее удивили. Инфлюенсер отметила, что для нее стало "абсолютным откровением" то, что Товстик заботится не только о детях, но и о любимой женщине.

"Если вдруг я себя плохо чувствую, он обязательно принесет чай или что-то другое в кровать. Если я выхожу зимой, то моя машина всегда заведена, уже теплая. Я не успеваю что-то попросить – он уже все сделал. Вот такой мужчина", – поделилась Диброва.

При этом Полина отметила, что в этом есть свои минусы: Роман попросту не дает ей позаботиться о нем, ведь привык все делать сам.





Полина Диброва блогер, экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Иногда приходится из его рук просто вытягивать кастрюлю с супом или тарелку, потому что хочется самой немножко сделать для него что-нибудь.

Однако подписчиков удивила не забота со стороны Романа, а то, зачем Полина поделилась с ними этой информацией. Другие не упустили случая вспомнить в комментариях бывшую жену Товстика и мать его шестерых детей Елену.

"Так говорите, как будто стишок выучили, зачем? Назло Елене?", "интересно, а зачем вы это рассказываете? Для кого? Чтобы что?", "а ведь он и о своей жене так же заботился... Вот такая ирония... Все проходит и это пройдет", "нам что делать с этой информацией?", "мужья других женщин всегда ведут себя хорошо", "это все из него слепила Лена. Вы пришли на все готовое", "потому что так жена его воспитала, а вам достались сливки", "очень видно, как он позаботился о матери его шестерых детей... и вас ждет подобное", – высказались комментаторы.

Но нашлись и те, кто встал на сторону Полины и пожелал ей с Романом счастья.

"Все такие правильные собрались, и судьи одни", "не понимаю, почему осуждают за любовь и счастье? Вообще, почему осуждают? У каждого свой путь", "только о любимых так заботятся мужчины, вы умница, Полина, обожаю вашу пару", – отметили другие.

"Вам ли писать про женскую дружбу?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik; legion-media.com/Persona Stars/053

После громкого "двойного" развода ко всем участникам этой драмы приковано повышенное внимание. Дибровы расторгли брак в сентябре 2025-го после 16 лет совместной жизни. Причиной стали отношения Полины с Романом Товстиком. Предприниматель вскоре тоже развелся с женой и матерью шестерых общих детей Еленой. Последняя неоднократно выкладывала в своих соцсетях общие снимки с Полиной, заявляла, что та якобы втерлась в доверие, стала подругой и крестной ее ребенка, а затем увела мужа.

В контексте ситуации свежий пост Дибровой о женской дружбе вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.





Полина Диброва блогер, экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Женская дружба сильна! За каждой успешной женщиной стоят красивые успешные женщины. Каждое наше путешествие – маленькая жизнь. Мы смеемся, плачем, удивляемся, узнаем, становимся сильнее и дружнее. Каждая проживает свой путь. Девочки, с вами хоть на край света, хотя там мы тоже были.

Однако подписчики не оценили трогательный пост.

"Такая сильная дружба, что легко уводят мужей у подруг. Полина научит", "Полина, вы красавица, но честно скажу, это вообще не относится к вам. Я не только в женскую, я и в мужскую не верю. Мне 63, и мне есть о чем сказать", "вам ли писать про женскую дружбу? Никаких ценностей в жизни", "с вами опасно дружить", – высказались комментаторы.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polinadibrova

Также некоторых удивил пост Полины, который она опубликовала 8 октября. В нем она написала, что "решила удивить своего мужчину", и продемонстрировала, как ее повседневный образ с джинсами и рубашкой превратился в вечерний – с платьем в пол и экстремально глубоким вырезом на спине, который продемонстрировал нижнее белье блогера. Подписчики обратили на это внимание, а некоторые и вовсе заподозрили копирование стиля Елены Товстик.

"Так это образ Елены, где она танцевала танец в стиле Венсдей. Даже прическа та же самая, только у нее он был лет 5 назад, наверное. Чем больше старается, тем больше видно, кто оригинал, а кто реплика", "самое главное – трусы не забыли надеть. Вот это удивили", "не старайся, не изощряйся, не получается же, сама видишь", "когда удивлять мужчину больше нечем, приходится удивлять общественность", "очень вульгарно: и макияж глаз, и платье", – выразили мнение подписчики.

При этом стоит отметить, что посты Полины регулярно собирают немало положительных комментариев.

"Настрой агрессивный"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/polinadibrova; elenatovstik

Полина следит не только за своим контентом в соцсетях, но и за тем, что выкладывает соперница. В частности, посты последней послужили поводом для судебных разбирательств между женщинами. Елена резко высказалась в адрес Полины в своих соцсетях 21 июля, обвинив Диброву в том, что та подвергает опасности их общих с Романом детей.

"Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отели, где 18+ лет, развращает их", – написала Елена.

В свою очередь Полина подала иск к бывшей жене своего избранника, заявив, что пост Елены порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию. Изначально Диброва намеревалась получить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Однако позже адвокат экс-супруги телеведущего Ирина Кузнецова заявила, что сумма компенсации может увеличиться по ходу дела.

При этом сама Елена готова к судебным разбирательствам – об этом она сообщила в своих соцсетях.

"Я отношусь к этому спокойно и намерена защищать свои права и права своих детей исключительно законными способами", – написала экс-супруга бизнесмена.

Адвокат Дибровой Марина Дубровская отметила, что во время предварительной беседы оппонирующая сторона была настроена решительно, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Марина Дубровская адвокат Полины Дибровой Была предварительная беседа, на которую явилась представитель Елены Товстик, с порога пообещала подать иски против Полины за какие-то фантазийные, видимо, высказывания. Настрой у представителя был агрессивный.

К слову, экс-супруг Елены тоже подал иск к ней о защите чести и достоинства. Бизнесмен потребовал удалить публикации о нем, их семейном конфликте, а также общих детях, и опровергнуть их.