Юрий Лоза предоставил очередное "доказательство" того, что Земля плоская

Юрий Лоза снова выразил сомнение в том, что Земля вращается вокруг Солнца, тем более со скоростью 107 км/ч. Певец считает, что в этом случае атмосфера должна была бы "покинуть планету". Подробности – в материале Москвы 24.

Теория плоской Земли

Юрий Лоза в очередной раз выразил сомнение в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Он напомнил в беседе с "Пятым каналом", что считает Землю плоской и неподвижной, а Солнце – звездой, вращающейся вокруг нее.

"Поэтому мне все эти изыски ученых, которые мне рассказывают о каких-то вращениях планеты, – они мне до лампочки, потому что они могут говорить все, что угодно", – подчеркнул музыкант.

В качестве аргумента музыкант привел движение облаков. Он считает странным, что при движении планеты со скоростью 107 км/ч облака, которые "совершенно не связаны с Землей", перемещаются с аналогичной скоростью или даже опережают ее. По мнению Лозы, это противоречит логике.

Помимо этого, певец сравнил вращение планеты с поездкой на велосипеде или мотоцикле. По словам Лозы, при такой скорости атмосфера покинула бы Землю.





Юрий Лоза музыкант, композитор Они просто сказали, что что-то там расходится у них в данных, но они не отрицают обращения Земли. Они говорят, что она продолжает вертеться. Я говорю, что она не вертится.

В начале сентября Лоза также раскритиковал резолюцию Организации Объединенных Наций, призывающую мировое сообщество отказаться от традиционной карты мира в проекции Меркатора и перейти на другую картографическую систему. Согласно обновлениям, ученые должны точнее отразить реальные размеры Африки и других континентов.

"Дело в том, что, как бы вы ни старались, что бы вы ни придумывали, какие бы модели карт ни использовали, все равно. Если вы утверждаете, что Земля имеет форму шара, то нанести ее реальное изображение на плоскость вам не удастся", – уверен Юрий.

По словам исполнителя, реальная карта должна отображать настоящую Землю, а реальный вид планеты – плоский.

"Фотку Земли НАСА слепило в ИИ"

В апреле имя Юрия Лозы также появилось в заголовках СМИ: тогда он раскритиковал миссию НАСА к Луне "Артемида 2" и высказался по поводу фотографий Земли из космоса. Исполнитель хита "Плот" заявил, что фото планеты якобы создано искусственным интеллектом.

В ночь на 11 апреля корабль НАСА "Орион" с экипажем миссии "Артемида 2" благополучно вернулся на Землю, завершив первый за более чем полвека пилотируемый рейс к Луне и обратно. Во время полета ученые получили свежие фото Земли.

"Сегодня ИИ способен создавать реалистичные трехмерные движущиеся и поющие картины, а уж фотку Земли слепить для него – сущая безделица", – заявил Лоза.

Более того, перед началом миссии Лоза выразил уверенность, что НАСА ни разу не совершало полеты в космос.





Юрий Лоза музыкант, композитор Их уже на вранье поймали 10 там, 20–30–40 раз. Поэтому в то, что они сейчас полетят, я опять же не верю.

Лоза добавил, что никто не может точно отследить эти полеты в космос, поэтому миссия – это фейк. Музыкант уверен, что НАСА создало космическую мистификацию ради "колоссальных денег".

Первые доказательства "плоскости" планеты

Впервые Лоза публично высказался о том, что Земля плоская, в 2020 году, опубликовав ролик с подробным объяснением своей теории в личном блоге. Певец доказал "плоскость" планеты, опираясь на знания, полученные во время учебы на геофаке.





Юрий Лоза музыкант, композитор Если бы Земля была круглой, то мы должны были бы учитывать ее закругление. Расстояние мы берем по прямой, не учитывая никакого загибания Земли. Точно так же его не учитывает ни один геодезист в мире. И строителям понадобилось бы больше труб, потому что они шли бы не по прямой, а по дуге.

Позже он изложил четыре аргумента в пользу своей теории. По словам исполнителя, основную часть аргументов он взял из книги Эрика Дюбэя "200 доказательств того, что Земля не шар", а остальные – из собственного опыта и рассказов летчиков и моряков.

Лоза также указал на то, при геодезических расчетах специалисты "берут показания из точки, вычисляют расстояние по формуле, и никто не делает поправку на круглую Землю".

Также Лоза добавил, что моряки не используют глобусы, а капитаны кораблей не прокладывают по ним маршруты. Они опираются только на карты "плоской Земли", иначе "поплывешь неизвестно куда".

Это же касается и летчиков, добавил певец. Он подчеркнул, что самолеты летают "по прямой плоскости" и в северном полушарии как будто ориентируются на плоскую Землю. Кроме того, певец утверждает, что современные навигационные онлайн-ресурсы якобы не показывают перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии.

В завершение он назвал климат на полюсах еще одним доказательством: по мнению музыканта, если бы Земля была шаром, среднегодовые температуры Северного и Южного полюсов не могли бы отличаться на 20 градусов.