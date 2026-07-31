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31 июля, 18:49

Происшествия

Часть кирпичной кладки повторно обрушилась в аварийном доме в Саратове

Фото: MAX/"Прокуратура Саратовской области"

В Саратове обрушилась часть кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома на улице Крымской, сообщил глава города Игорь Молчанов.

Инцидент произошел в Заводском районе по адресу улица Крымская, дом 3, в нежилых подъездах № 5 и 6. Предварительно, никто не пострадал.

На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Молчанов также поручил своему первому заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину незамедлительно выехать на место для оперативного реагирования.

Это не первое обрушение в этом доме. В октябре 2025 года там уже частично обрушилась стена. Тогда эвакуировали 38 человек, их разместили в гостиницах, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Дом построен в 1957 году, в нем 5 этажей и 6 подъездов. Его признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2020 года. Согласно постановлению администрации Саратова, отселение и снос должны были завершить до 14 февраля 2022 года.

В прокуратуре Саратовской области уточнили, что дом является частично расселенным. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

Ранее в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы. В результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, не было повреждений перекрытий и стен. Занятия в школе в тот день были отменены.

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