Эксперт Царев допустил рост цен на смартфоны из-за введения регистрации по IMEI

Минцифры предложило обязать владельцев смартфонов, ввезенных в Россию для личного пользования, регистрировать их по IMEI в течение двух недель. В противном случае аппараты не смогут подключаться к мобильным сетям. В подробностях разбиралась Москва 24.

Бесплатная регистрация

Минцифры выступило с инициативой обязать владельцев контрафактных смартфонов и устройств, ввезенных в РФ для личного пользования, регистрировать их по IMEI (уникальному 15-значному номеру любого гаджета, который работает с сим-картой) в течение 14 дней. В противном случае аппараты не смогут подключаться к мобильным сетям.

Инициатива призвана пресечь схемы, когда телефоны ввозят в Россию по одному для последующей перепродажи. Процедуру регистрации можно будет пройти на портале "Госуслуги", при этом смартфоны, подключенные к российским мобильным сетям до апреля 2027 года, продолжат работу независимо от способа появления в стране. В ведомстве уточнили, что проект пока обсуждается в аппарате правительства и в дальнейшем может измениться.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил в своем канале в MAX, что регистрация устройства на "Гослуслугах" будет бесплатной и должна заработать с 1 марта 2027 года. Смартфоны, купленные в российских магазинах, автоматически включат в специальную базу, но если устройство ввезено из-за рубежа, потребуется самостоятельно указать его IMEI.

Создание базы предусмотрено вторым пакетом мер по борьбе с мошенничеством, принятым летом 2026 года, пояснил Боярский.





Сергей Боярский глава комитета Госдумы по информационной политике Оператор связи видит IMEI-номер в режиме онлайн. Соответственно, появится база легальных, чистых IMEI-номеров и тех, которые себя скомпрометировали. И их операторы связи смогут отключать. <...> Кратно мы снизим количество преступлений, разбойных нападений, в том числе с тяжкими телесными повреждениями, связанными с кражей мобильных устройств. Использовать смартфон с IMEI, который попадет в черный список, будет невозможно, он превратится в кирпич.

Также будет бессмысленно разбирать такие телефоны на запчасти, потому что там тоже прописан этот уникальный код, подчеркнул Боярский.

"Все это сделано для наведения порядка в сфере обращения криминальных устройств. Это шаг в правильном направлении", – сказал парламентарий.

"Не повлечет никаких сложностей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал Москве 24, что IMEI был создан для уникальной идентификации мобильных устройств. Это международная классификация, которая используется везде.

"Регистрация устройства через "Госуслуги" не повлечет никаких сложностей на рынке – просто появится дополнительный шаг. Собственно, как в свое время возникла регистрация номера телефона через этот портал. Устройство привяжут к конкретной личности: при перепродажах, видимо, надо будет сделать это снова", – отметил он.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности На мой взгляд, рынок на это никак не отреагирует: это не вводит никакого запрета на ввоз устройств, никаких ограничений. В целом эта история понятна, так как телефоны могут использоваться в том числе в преступных целях.

Если они регистрируются на конкретных людей, во-первых, будет проще выявлять нарушителей закона, во-вторых, если кто-то совершает злодеяние, меняя сим-карту на своем устройстве, все равно можно вычислить, кто это сделал, подчеркнул Горелкин.

По мнению председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, регистрация телефонов в базе IMEI в первую очередь направлена на борьбу с мошенниками и анонимными звонками. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.



"Я поехал в Китай, привез себе телефон – в чем проблема? Кто мне может запретить? Есть какие-то таможенные пошлины на превышение сумм, но они вполне разумные", – отметил он.

По его словам, идея регистрации возникла не для того, чтобы "обидеть рынок", а чтобы усложнить жизнь мошенникам, которые свободно перепрошивают аппараты и нарушают закон, а также чтобы сделать бессмысленной кражу телефонов.



Минцифры может ввести регистрацию ввезенных смартфонов в базе IMEI

В то же время эксперт указал на неопределенность критериев легальности мобильных устройств, над чем необходимо будет поработать. При этом он предположил, что могут появиться механизмы подделки IMEI, хотя и назвал это редкой историей.

По его словам, пример Казахстана, где работает нечто подобное, показывает, что такие меры не приводят к росту цен.



"Надеюсь, лобового запрета на провоз оборудования не будет", – резюмировал эксперт.



Однако эксперт в сфере информационной безопасности Евгений Царев в эфире телеканала Москва 24 высказал мнение, что на фоне нововведений смартфоны подорожают.



"Безусловно, потому что весьма немаленькая доля телефонов возится даже не в серую, часто в черную", – сказал он.



По словам специалиста, государство заинтересовано в том, чтобы оборудование, потребляемое на его территории, было ввезено легально, с уплатой таможенного сбора и НДС.





Евгений Царев эксперт в сфере информационной безопасности Сделать это можно различными путями, и с телефонами, как бы это ни казалось трудно технически, на самом деле совсем несложно. Вопрос в том, как это будет запускаться, если начнутся ограничения по IMEI.

Он объяснил техническую сторону вопроса: когда устройство появится в сети оператора, система должна решить, допускать ли его к себе. Если код завода-изготовителя есть в базе или реестре, это происходит. Всех, кто туда не попадает, можно не пускать в сеть, пояснил эксперт.

