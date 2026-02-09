Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 10:50

Политика

Хинштейн поучаствовал в заседании облправительства впервые после ДТП

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые после ДТП принял участие в еженедельном заседании облправительства по видеосвязи.

"Как и говорил ранее, стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию и стараться максимально полностью восстановиться, с тем чтобы уже выйти на работу. Надеюсь на то, что это произойдет как можно быстрее, но понятно, что кости заживают долго", – сказал Хинштейн в ходе заседания, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что в настоящий момент может передвигаться только при помощи подручных средств.

Глава региона попал в аварию во время рабочей поездки в Конышевский район. По его словам, из-за сложных погодных условий автомобиль занесло на обочину.

В результате губернатор сломал 3 ребра и бедренную кость. Ему провели операцию, а позже отправили домой на реабилитацию. Как уточнил Хинштейн, одну из комнат пришлось переоборудовать под больничную палату.

Читайте также


политикапроисшествияДТПрегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика