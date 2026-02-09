Хинштейн поучаствовал в заседании облправительства впервые после ДТП

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые после ДТП принял участие в еженедельном заседании облправительства по видеосвязи.

"Как и говорил ранее, стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию и стараться максимально полностью восстановиться, с тем чтобы уже выйти на работу. Надеюсь на то, что это произойдет как можно быстрее, но понятно, что кости заживают долго", – сказал Хинштейн в ходе заседания, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что в настоящий момент может передвигаться только при помощи подручных средств.

Глава региона попал в аварию во время рабочей поездки в Конышевский район. По его словам, из-за сложных погодных условий автомобиль занесло на обочину.

В результате губернатор сломал 3 ребра и бедренную кость. Ему провели операцию, а позже отправили домой на реабилитацию. Как уточнил Хинштейн, одну из комнат пришлось переоборудовать под больничную палату.