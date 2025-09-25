Песков: Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия

Фото: kremlin.ru

Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, однако инициативу президента США Дональда Трампа "хорошо бы" оформить документально, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Песков отметил, что "сама по себе инициатива блестящая".

Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что мировому сообществу нужно отказаться от разработки биологического оружия, поскольку последствия "невероятно опасны". Он призвал присоединиться к этому все страны.

Ранее американский лидер утверждал, что угроза перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну миновала. При этом он считал "самым простым" решение кризиса из-за его близкого знакомства с Владимиром Путиным. Несмотря на ненависть между последним и украинским президентом Владимиром Зеленским, Трамп пообещал завершить конфликт, напомнив, что он остановил уже семь войн.